Ab 3 deutschen Airports: Corendon Airlines fliegt ab November 2025 nach Sharm el Sheikh

Die beliebte Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines setzt den Wachstumskurs fort und nimmt ein neues Urlaubsziel in den Winterflugplan 2025/2026 auf: Sharm el Sheikh (SSH). Das gefragte ägyptische Badeparadies an der Südspitze der Sinai-Halbinsel begeistert mit traumhaften Stränden und erstklassigen Tauchspots.

Ab November 2025 fliegt Corendon Airlines ab den deutschen Basen Düsseldorf, Hannover und Nürnberg jeweils dienstags und freitags nach Sharm el Sheikh. Damit baut die Airline ihr Streckennetz nach Ägypten zusätzlich aus und bedient neben den bewährten Zielen Hurghada und Marsa Alam künftig ein drittes Ziel in dem Land am Nil.

„Wir freuen uns über eine starke Nachfrage für Reisen nach Ägypten, gerade auch von unseren Veranstalterpartnern“, erläutert Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Dank der neuen Flüge nach Sharm el Sheikh wird Ägypten während des Winters 2025/2026 nach der Türkei die für uns zweitwichtigste Destination.“

Mit derzeit 26 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet Corendon Airlines eine große Auswahl an Sonnenzielen in beliebten Ferienländern wie der Türkei, Spanien/Kanarische Inseln, Griechenland, Marokko sowie Ägypten.

Islamischer Terror als Bedrohung

Ägypten gilt jedoch als nicht ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. 2015 brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

