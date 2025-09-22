Corendon Airlines wächst weiter

Seit bereits 20 Jahren fliegt Corendon Airlines von Europa zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen rund um das Mittelmeer. In dieser Zeit hat sich die Fluggesellschaft Schritt für Schritt ihren Platz in der europäischen Luftfahrt gesichert und möchte diesen festigen und auch etwas vergrößern.

Nach schwierigen Jahren, während der Covid-19 Pandemie stehen die Zeichen jetzt wieder auf Wachstum. Dieses spiegelt sich nicht nur in der angeflogenen Destination wider, sondern auch in dem ständig wachsenden Team. In den letzten 12 Monaten haben sich deshalb einige neue Mitarbeiter der Fluggesellschaft angeschlossen, um das Unternehmen zu stabilisieren und andererseits neue Märkte, wie Polen oder Großbritannien zu erschließen.

Auch im Kernmarkt der Airline der DACH-Region steigt das Angebot stätig. In Deutschland, wo sich 75 Prozent der Kapazitäten der Airline konzentrieren, gibt es nächstes Jahr in etwa 20 Prozent mehr Flüge als dieses Jahr. Während sich in der Schweiz keine markanten Änderungen für 2026 ergeben, steigert sich Corendon Airlines sogar um 31 Prozent ab Österreich.

Diese Erhöhung der Kapazitäten in Österreich ergibt sich hauptsächlich daraus, dass Antalya von Wien, Salzburg und Graz aus dem ganzen Sommer lang 4 mal pro Woche angeflogen wird, aber auch durch die neu errichtete Basis in Hurghada. Von dort aus geht es nächstes Jahr 2 mal wöchentlich nach Linz und 3 mal nach Wien.

Aufgrund des Neueinstiegs in den polnischen Markt verdoppelt sich dort das Angebot während die Zahlen in Großbritannien nur langsam größer werden.

Bezogen auf die Urlaubsdestinationen gibt es nur in Spanien und Ägypten ein sehr starkes Wachstum. In Spanien erhöhen sich die Kapazitäten um rund 90 Prozent. In Ägypten beträgt die Steigerung aufgrund der neuen Basis in Hurghada und dem zusätzlichen Ziel Sharm El-Sheikh 150 Prozent. Etwas weiter nördlich in der Türkei und Griechenland gibt es einstellige bis geringe zweistellige Wachstumsraten.

„Alle Märkte zusammengenommen freuen wir uns im Sommer 2026 über eine Zunahme von rund 20 Prozent, wobei wir im zweiten Quartal sogar eine Steigerung von rund 45 Prozent erwarten“, erläutert Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Strategisch besonders wichtig sind unsere vier Basen in Deutschland, die wir mit zusätzlichen Flugzeugen stärken.“

Mit vier Flugzeugen in Düsseldorf sowie jeweils zwei in Hannover, Köln/Bonn und Nürnberg unterstreicht Corendon Airlines die Bedeutung ihrer deutschen Basen. Durch die Verdopplung der Flotten an den deutschen Flughäfen im Vergleich zu 2025 optimiert die Fluggesellschaft die Nutzung ihrer insgesamt 35 Flugzeuge. Allerdings fokussiert man sich auch auf die gute Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Partnern wie Reiseveranstaltern. Christian Hein: „Wir haben mit der guten Performance in den vergangenen drei Jahren einen wichtigen Grundstein dafür gelegt, dass wir das Unternehmen weiterentwickeln und unser Flugangebot zusätzlich verbessern können. Natürlich ist hier auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern entscheidend. Deshalb war es uns wichtig, noch stärker in Deutschland, unserem wichtigsten Quellmarkt, präsent zu sein. Wir haben unmittelbar am Flughafen Frankfurt einen neuen Standort im House of Logistics and Mobility (HOLM) eröffnet, womit wir unserem vergrößerten Team ermöglichen, deutlich mehr Präsenz im deutschen Markt zu zeigen.“

Text & Foto: Johannes Bauer