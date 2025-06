Fotobericht: 20 Jahre Corendon Airlines

Der 12.April 2005 war der Beginn einer einzigartigen und erfolgreichen Geschichte. An diesem Tag nahm Corendon Airlines ihren Flugbetrieb mit dem Erstflug von Eindhoven nach Istanbul auf. Seitdem sind 20 Jahre vergangen in denen Corendon zu einer fixen Größe im Reiseveranstalter und Airlinebusiness gewachsen ist. Anfänglich hat sich die Airline auf Türkeiurlauber vor allem aus den Beneluxstaaten und Deutschland fokussiert. Aber spätestens seit 2011 die holländische und 2017 die maltesische Tochterfluggesellschaft gegründet wurde ist klar, dass man zu den großen Ferienfluggesellschaften Europas dazugehören will. Mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft hat Corendon Airlines dies auch geschafft und deshalb auch genug Grund dazu ihr Jubiläum gebührend zu feiern.

Eine Boeing 737-800 der Corendon Airlines in ihrem ursprünglichen Farbenkleid.

Corendon Airlines auf der Erfolgsspur

Yildiray Karaer Gründer und CEO von Corendon Airlines will sich allerdings auf seinen Erfolgen nicht ausruhen und hat im Rahmen der Jubiläumsfeier zusammen mit seinem teilweise neuen Management bereits neue Pläne und Neuigkeiten präsentiert.

V. l. n. r.: CCO Paul Schwaiger, CEO Yildiray Karaer, CFO Christian Hain, …, Networkmanager Thomas Weimann.

Mit Paul Schwaiger und Thomas Weimann hat das Team rund um Herr Karaer in den letzten Wochen Zuwachs bekommen. Paul Schwaiger war bereits bei anderen namhaften Airlines wie SunExpress oder Condor tätig und übernahm nach einiger Zeit als Berater vor kurzem interimistisch den Posten als CCO. Gemeinsam mit dem neuen Networkmanager Thomas Weimann präsentierte er die Neuerungen im Streckennetz der Airline.

Das Angebot nach Ägypten wird ab Deutschland deutlich ausgebaut. Neben Hurghada und Marsa Alam steuert Corendon Airlines jetzt auch Sharm El-Sheikh an. Ab Düsseldorf, Nürnberg und Hannover wird die neue Destination jeweils zweimal pro Woche angeboten. Außerdem sieht man mehr Potenzial für mehr Flüge nach Ägypten vor allem aus der DACH Region.

Österreich darf sich währenddessen auch über eine neue Flugverbindung nach Antalya freuen. Seit dem 23.5. fliegt Corendon Airlines einmal pro Woche von Innsbruck direkt an die türkische Riviera. Damit ist man neben Eurowings nun die zweite Airline, die alle österreichischen Verkehrsflughäfen ansteuert.

Boeing 737-800 der Corendon Airlines: Ab diesem Sommer an jedem österreichischen Verkehrsflughafen anzutreffen.

CFO Christian Hain schloss sich den guten Nachrichten an und verkündet das Corendon Airlines profitabel und stabil ist. Momentan plant man aber keine Expansion aufgrund der vielen Verzögerungen insbesondere bei neuen Flugzeugen und Triebwerken.

Jubiläumsangebote

Um das 20-jährige Bestehen der Airline auch mit den Passagieren zu feiern gibt es jetzt sowohl Rabatt auf ausgewählte Tickets als auch ein exklusives Jubiläumsmenü an Bord. Hungrige Gäste können dieses Menü im Vorhinein um 20€ bestellen welches aus Cocktails, Nüssen und einem von sieben verschiedenen Hauptgerichten besteht.

Text & Fotos: Johannes Bauer