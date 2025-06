Airshow in Piestany am 14. und 15. Juni

Am 14. und 15. Juni geht auf dem Flughafen der slowakischen Stadt Piestany (Deutsch: Pistian) wieder eine Flugschau über die Bühne, das Festival Letectva. Die letzte Airshow in Piestany fand 2023 statt, hier findet Ihr unsere seinerzeitige Fotoreportage. Wie schon 2023 und wie auch die SIAF, ist die Airshow in Piestany ein Familienfest. Es gibt einen eigenen Kinderbereich mit Kinderschminken und Hüpfburgen.

Am Samstag geht es um 13 Uhr los und es gibt sogar ein Programm bei Dunkelheit. Am Vormittag finden laut Veranstaltern die Proben ohne Publikum statt, aber natürlich kann man bereits von außerhalb des Geländes zusehen.

Am Sonntag startet der Einlass dann um 9 Uhr, das Flugprogramm beginnt um 10 Uhr. Dabei sind verschiedene L-29 und L-39 aus Ungarn, der Slowakei und Tschechien sowie die Baltic Bees mit L-39, die weltweit einzig flugfähige LIsunov Li-2.

Im Static Display sind mehrere Flugzeuge ukrainischer (Fracht-)Airlines (An-12, An-32, Boeing 737) zu bestaunen.

Austrian Wings meint: Die Airshow in Piestany ist auf jeden Fall einen Besuch wert und von Wien aus in knapp 2 Stunden erreichbar.

(red)