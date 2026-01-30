Trauer in der Slowakei - Gründer der "Weissen Albatrosse" ist tot

Die europäische Airshow-Community trauert, und besonders in der Slowakei ist die Anteilnahme groß. Der Gründer der Kunstflugstaffel Biele Albatrosy, Oberstleutnant Marián Sakáč, ist im Alter von nur 69 Jahren verstorben. Er hatte die Idee zur Gründung des Teams bereits Ende der 1980er Jahre.

Die Biele Albatrosy waren das offizielle Kunstflutteam der slowakischen Luftstreitkräfte und bestand von 1991 bis 2004. Die Formation stand unter der Schirmherrschaft der Militärischen Luftfahrakademie im ostslowakischen Košice (auf Deutsch: Kaschau) und flog mit Aero Vodochody L-39 Albatros, die in den slowakischen Nationalfarben lackiert waren.

Zu Beginn bestand die Formation aus den Piloten

Oberstleutnant Ing. Ivan Chvojka

Oberstleutnant Ing. Marián Sakáč

Major Ing. Luboš Novák

Major Ing. Jaroslav Baláž

Major Ing. Stanislav Rodziňák

Major Ing. Peter Fianta

Major Ing. Peter Lele

In den 13 Jahren ihres Bestehens absolvierten die Biele Albatrosy zahlreiche Auftritte bei Flugschauen in der Slowakei, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden , Großbritannien, Ungarn, Österreich (Wiener Neustadt, Zeltweg und Klagenfurt) und Tschechien. 1997 verließ der Gründer das Team.

Mit ihrem Können beeindruckten die "Weissen Albatrosse" Airshow-Fans in Ganz Europa - Foto: Anthony Noble / GFDL 1.2

Zweimal kam es zu Unfällen - am 17. Juli 1996 kollidierten aufgrund von Turbulenzen während eines Fluges in Košice zwei Maschinen. Während sich die Besatzung von Albatros 2 (Oberstleutnant Ing. Marián Sakáč und Hauptmann Ing. Róbert Rozenberg) mit dem Schleudersitz rettete, gelang dem Piloten der zweiten Maschine, Oberstleutnant Ing. Peter Fianta die Notlandung. Am 3. Juni 2000 stürzte bei einer Vorführung in Sliač Major Ing. Ľuboš Novák aufgrund eines "ungeklärten Pilotenfehlers" (so die Unfallkommission später) ab und kam ums Leben.

Der letzte Flug der Biele Albatrosy fand am 15. April 2004 von Košice nach Sliač statt.

Text: Patrick Huber, Journalist und Buchautor