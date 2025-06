Flughafen Pressburg/Bratislava meldet Passagierrekord für Mai

Im Mai 2025 wurden 172.464 Passagiere bei den An- und Abflügen abgefertigt, was einer Steigerung von bis zu 34 % gegenüber dem Mai des Vorjahres entspricht.

"Im Mai haben wir einen historischen Rekord erzielt - die höchste Zahl der im Mai abgefertigten Passagiere in den letzten 74 Jahren des Bestehens des Flughafens, d.h. seit 1951. Das höchste Ergebnis im Mai ist ein großer Erfolg dank neuer Strecken und höherer Flugfrequenzen. Der bisherige Rekord vom Mai 2008, als 171.466 Passagiere ein- und abgefertigt wurden, wurde in diesem Mai um fast eintausend Passagiere übertroffen", sagte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Die meisten Passagiere flogen im Mai vom Flughafen Pressburg/Bratislava nach London (Flughäfen Stansted und Luton), Hurghada, Alghero, Mailand und Malta. "Neue Direktflüge nach Danzig, Bari und Mailand-Malpensa mit Ryanair, regelmäßige Flüge nach Istanbul und Antalya mit Pegasus Airlines, nach Hurghada mit Air Cairo sowie eine höhere Frequenz der Linienflüge insgesamt, eine tägliche Verbindung nach Alghero auf Sardinien und Charterflüge von Reisebüros trugen ebenfalls zum Rekordwachstum der Passagierzahlen im Mai bei“, zählt der CEO die Gründe für das Wachstum auf.

In den ersten fünf Monaten des Jahres (von Anfang Januar bis Ende Mai) hat der Flughafen Bratislava bereits fast 600.000 Passagiere abgefertigt, genauer gesagt 593 712 Personen, was einen Anstieg von 22% gegenüber den ersten fünf Monaten des letzten Jahres bedeutet.

Im Mai wurden am Flughafen insgesamt 2 453 Starts und Landungen durchgeführt (+10% gegenüber 2024) und von Jahresbeginn bis Ende Mai wurden insgesamt 9 475 Flüge durchgeführt, drei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

"Der Luftfrachtsektor weist weiterhin hervorragende Wachstumszahlen auf. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden am Flughafen 7.678 Tonnen Fracht umgeschlagen, was einen Zuwachs von 66 % im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 bedeutet. Allein im Mai stieg der Frachtverkehr um 50 % - während wir im vergangenen Mai 1.051 Tonnen Fracht abfertigten, waren es in diesem Mai 1.581 Tonnen", so Dušan Novota, Generaldirektor des Flughafens.

(red / BTS)