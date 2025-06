Israels Verteidiger zerstören iranische Luftabwehr bei Teheran und Isfahan

In den vergangenen Tagen griffen Kampfjets der israelischen Verteidigungskräfte mehrere Stellungen der iranischen Flugabwehr in Isfahan und Teheran an. Laut eigenen Angaben konnte Israel seine Lufthoheit im Iran damit weiter ausbauen.

Nach Angaben des Militärs wurden bei den Angriffen Boden-Luft-Raketenwerfer und Radaranlagen getroffen, "die darauf abzielten, Flugzeuge der IDF anzugreifen und ihre Einsätze zu verhindern", wie ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte erklärte.

Durch die mit chirurgischer Präzision geführten Schläge gegen militärische Infrastruktur des Mullah-Regimes könnten die Flugzeuge und Drohnen der israelischen Verteidigungskräfte "weiterhin frei über dem Iran operieren" und dabei "militärische Ziele des iranischen Regimes im Westen und im Zentrum des Iran" treffen.

