Antisemitischer Mob drang in RAF-Basis ein und beschädigte Flugzeuge

Sogenannte "pro-palästinensische" Demonstranten sind in Großbritannien rechtswidrig in eine Basis der Royal Air Force eingedrungen. Die Gruppe verbreitete auch Narrative der islamischen Terrororganisation Hamas.

Seit sich Israel als Reaktion auf den islamistischen Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 im Gazastreifen gegen die Hamas verteidigt, hetzen in ganz Europa Demonstranten unter dem Deckmantel "pro-palästinensisch" antisemitisch gegen Israel und Juden und verbreiten dabei nicht selten auch Narrative der radikalen islamischen Terroristen. Sehr häufig sind diese Hetzer Muslime, denn Antisemitismus ist in diesen Kreisen ein großes Problem, wie der Islam-Experte Abdel-Hakim Ourghi kurz nach dem Hamas-Terroranschlag auf Israel in einem Gastbeitrag für den deutschen "Focus" schrieb.

Angehörige einer Gruppierung namens "Palestine Action" drangen jetzt in Großbritannien auf einen Stützpunkt der Royal Air Force ein und beschädigten dort in krimineller Absicht zwei Luftfahrzeuge. Die Gruppe verbreitete außerdem die Lüge vom angeblichen israelischen "Völkermord" in Gaza und beschuldigte Großbritannien mitverantwortlich daran zu sein. Dass es tatsächlich überhaupt keinen Völkermord in Gaza gibt, interessierte die antisemitischen Hetzer der "Palestine Action" nicht. Dieses Narrativ wird gerne von Islamisten und Unterstützern der Hamas-Terroristen verbreitet.

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Aktion als "Vandalismus". Verteidigungsminister John Healey sprach von einer "inakzeptablen" Aktion. Die Polizei ermittelt gegen die Täter.

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

(red)