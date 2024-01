Buchrezension von Christian Becker: "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten"

Etwa 3 Wochen bevor das Buch erschien, überfielen Hamas-Terroristen Israel und ermordeten mindestens 1.200 Menschen, hunderte wurden entführt. Die Folgen sind bekannt: Israel schlägt seither mit Luftwaffe und Bodentruppen zurück und manch einer fragt sich, ob die Reaktion Israels angemessen ist - auch ich tat das. Obwohl ich mich auch für die Militärluftfahrt interessiere, wurde mir da klar, dass ich, und vermutlich geht es vielen Fliegerfans in Österreich so, wenig über die israelische Luftwaffe weiß. Da kam das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten" mir gerade recht. Nach ein paar Klicks bei Amazon war es bestellt, wenige Tage später hielt ich es in meinen Händen. Das Buch selbst ist leider nur als Softcover erhältlich (vielleicht könnte man auch eine Hardcover-Version anbieten, das wäre toll), die Verarbeitung und die Druckqualität gut. Das Schriftbild ist angenehm zu lesen, die vielen Bilder aus verschiedenen Epochen der israelischen Luftfahrt veranschaulichen das Geschriebene sehr gut. Inhaltlich dreht es sich zu 80 bis 85 Prozent um militärische Themen, der Rest betrifft die zivile israelische Luftfahrt. Wobei "zivil" in Israel relativ ist, da auch die zivilen Airlines des Landes immer wieder im Dienste der Nation stehen.

In seiner Einleitung geht der Autor zunächst auf den Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ein (Achtung, die Fotos sind nichts für Menschen mit einem schwachen Magen!) und schildert leicht verständlich die Probleme des muslimischen Antisemitismus und muslimischer Parallelgesellschaften und des islamistischen Terrorismus, die wir alle auch bei uns in Österreich spüren. Immerhin gab es selbst in unserem eigentlich friedlichen Land bereits drei islamistische Terroranschläge. Dabei referenziert der Autor ausschließlich auf seriöse und teils sogar explizit "linke" Quellen (darunter die Tageszeitung "Standard"), die allesamt nachvollziehbar sind. So geht seriöses Arbeiten in Zeiten der Hetze und Fake News!

Neben auch bei uns mehr oder weniger bekannten Themen wie die israelische Kommandoaktion in Entebbe 1976, behandelt der Autor mit einer unglaublichen Tiefe auch andere Ereignisse, wie beispielsweise die Luftschlacht von Ofira, die fast genau 50 Jahre vor dem Hamas-Terrorüberfall vom 7. Oktober stattfand, von denen ich bisher noch nie gehört hatte. Er bedient sich dabei einer leicht verständlichen Sprache, die jedoch gleichzeitig so packend ist, dass man den Eindruck hat, selbst dabei (gewesen) zu sein. Irgendwie beklemmend, gleichzeitig aber so fesselnd, dass ich nicht aufhören konnte. zu lesen.

Aber auch die Geschichte der israelischen Luftwaffe von ihren Anfängen im Jahr 1948 in der Tschechoslowakei (ja, richtig gelesen, dort wurden die ersten israelischen Kampfpiloten ausgebildet!) bis zur modernen F-35 wird ausführlich geschildert, ebenso die Entwicklung des Homecarriers El Al, der immer wieder auch bei militärischen Operationen des Landes eine Rolle spielte.

Am bedrückendsten war für mich persönlich allerdings das Kapitel über den von Palästinensern verübten Terroranschlag am Flughafen Wien im Dezember 1985. Die von blindem Judenhass erfüllten palästinensischen Täter schossen vor 38 Jahren mit Maschinenpistolen in die Menschenmenge, die vor dem Schalter der El Al wartete, und warfen außerdem Handgranaten ins Terminal. Mehrere Tote und Verletzte waren die Folge. Dem Autor ist es außerdem gelungen, mit drei Zeitzeugen dieser Ereignisse Interviews zu führen.

Aus meiner Sicht kann ich eine klare Kaufempfehlung für dieses Buch aussprechen. Wer es gelesen hat und versteht, dass Israel seit 1948 einen nahezu ununterbrochenen Kampf um sein Überleben als Staat in einem zum Teil sehr feindlich gesinnten Umfeld führen muss(te), der kann auch die aktuelle Militäraktion als Reaktion auf den Hamas-Terror vom 7. Oktober des letzten Jahres nachvollziehen. Für mich persönlich hat sich durch das Buch die Frage, ob Israel nicht vielleicht zu heftig auf den Terroranschlag der Hamas reagiert hat, ganz klar beantwortet: Nein, Israel tut das, was es tun muss, auch wenn es das mit Sicherheit nicht tun will. Sollte es irgendwann einmal eine Neuauflage dieses Buches geben, so sollte der Autor unbedingt den Kampf der israelischen Luftwaffe gegen die Hamas im Gazastreifen seit dem 7. Oktober als eigenes Kapitel einarbeiten.

Anmerkung der Redaktion: Das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" ist unter der ISBN: 978-3-758418-84-6 im Buchhandel, direkt beim Verlag, bei Thalia, auf Amazon sowie über viele weitere Anbieter erhältlich. Es kostet 19,99 Euro, zzgl. Versand. Format A5, 136 Seiten mit 49 Abbildungen – darunter zum Teil wohl noch nie zuvor in Buchform veröffentlichtes Bildmaterial.

Text: Christian Becker