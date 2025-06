Neuaufträge für FACC auf Paris Airshow

Die Paris Airshow ist das führende Branchenevent der internationalen Luftfahrtindustrie, Showcase für die neuesten Innovationen und eine globale Plattform für den Austausch über neue Entwicklungen und Trends. Im Rahmen der Messe konnte FACC eine Vertragsverlängerung mit dem führenden Triebwerkshersteller Rolls-Royce erfolgreich abschließen. Durch neue Kooperationen mit Tata Advanced Systems Limited und Kineco Aerospace wird auch der globale Footprint in Indien weiter ausgebaut.



„Wir danken unseren weltweiten Partnern für das Vertrauen, das sie in FACC als innovatives Luftfahrtunternehmen setzen. Mit den neuen Aufträgen mehrerer Fluglinien in Paris werden wir unsere Position als einer der führenden Flugzeughersteller weiter ausbauen und unser Auftragsvolumen auf über 6 Mrd. US-Dollar steigern. Damit wird die langfristige Wachstumsprognose in der Luftfahrtindustrie bestätigt und die Auslastung der Industrie weiter abgesichert. Unsere Anlagen sind für die nächsten Jahre gut ausgelastet,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger.



Rolls-Royce – Verlängerung der erfolgreichen Partnerschaft um ein weiteres Jahrzehnt

FACC & Rolls-Royce verbindet eine über 25-jährige Partnerschaft: FACC-Produkte finden sich gegenwärtig in allen zivilen Triebwerken von Rolls-Royce wieder und werden von FACC an die Rolls-Royce-Werke in England und Deutschland geliefert. Die FACC ist Mitglied der High Performance Supplier Group des britischen Triebwerksherstellers und wurde mehrfach mit dem Best Practice Award ausgezeichnet. Nun wurde auf der Paris Air Show die Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit besiegelt: Mit Jänner 2026 wird der Kooperationsvertrag um ein weiteres Jahrzehnt verlängert.



Tata Advanced Systems Limited – Ausbau und Stärkung der Supply Chain in Indien

FACC und Tata Advanced Systems Limited (TASL), ein Tochterunternehmen des indischen Industriekonzerns Tata Sons, arbeiten bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich bei der Produktion von Leichtbaukomponenten aus Composite-Werkstoffen zusammen. Neben dem laufenden Geschäft, bei dem eine Verlängerung der Partnerschaft bis ins nächste Jahrzehnt vereinbart wurde, wurde auf der Paris Airshow bekanntgegeben, dass die Partnerschaft durch einen neuen Vertrag über die Produktion von Strukturkomponenten weiter ausgebaut wird: Abhängig von der Produktionsrate könnte das Auftragsvolumen einen Wert von 100 Millionen US-Dollar oder mehr erreichen.



Kineco Aerospace - Starke Partnerschaft und weiterer Ausbau der FACC-Präsenz in Indien

FACC und Kineco Aerospace, ein Unternehmen der Kineco-Gruppe mit Sitz in Goa, Indien, haben ein mehrjähriges Supply-Chain-Abkommen zum Beginn einer strategischen Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Composite-Komponenten für zivile Passagierflugzeuge unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet eine 10-monatige Phase für technische Abstimmungen und Qualifizierungsprozesse. Nach erfolgreicher Umsetzung soll sich daraus eine langfristige Kooperation entwickeln, die beiden Partnern und ihren globalen Kunden einen Mehrwert bieten wird. Mit dieser Zusammenarbeit stärkt FACC ihr globales Supply Chain Ökosystem in Indien weiter.



Order Backlog über 6 Mrd. US Dollar

Die Luftfahrtindustrie ist derzeit auf Jahre ausgebucht, davon profitiert auch die FACC AG mit einem Rekordauftragsstand: Mit den letzten Aufträgen, die Fluggesellschaften auf der Paris Air Show an OEMs vergeben haben, stehen nun Aufträge im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar als Order-Back-Log in den Büchern. Alle großen Luftfahrthersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Collins, COMAC, Embraer, Pratt & Whitney und Rolls Royce vertrauen auf das Know-how des österreichischen Luftfahrtspezialisten. Mit diesen Partnerschaften ist FACC für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt.

