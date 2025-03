Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die FACC AG den höchsten Konzernumsatz seit Bestehen des Unternehmens. Dieser konnte in allen Divisionen (Aerostructures, Engines & Nacelles, Cabin Interiors) sowie in den neuen Geschäftsfeldern Advanced Air Mobility und Aftermarket Services um +20 % auf 884,5 Mio. € gesteigert werden. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in einem Anstieg der Belegschaft um +394 FTE auf 3.850 Mitarbeitern wider.



Durch bereits umgesetzte Effizienz- und Sparmaßnahmen im Jahr 2024 konnte die FACC ihren Weg zur Steigerung der Profitabilität weiter fortsetzen. Das EBIT wächst auf 28,3 Mio. € (2023: 17,5 Mio. €) und ist nach wie vor belastet von stark gestiegenen Standortkosten, insbesondere Personal-, Energie- sowie Bürokratiekosten.



Wachstum der Luftfahrtindustrie bei herausforderndem Marktumfeld

Die Luftfahrt erreichte im vergangenen Jahr mit ca. 4,9 Milliarden Passagieren eine Rekordauslastung. Für das Jahr 2025 gehen Prognosen der IATA davon aus, dass das Passagieraufkommen erstmals die Fünf-Milliarden-Marke erreichen wird. Entsprechend entwickelt sich auch die Nachfrage nach neuen Flugzeugen: Mit Stichtag 31.12.2024 ist das Orderbuch der führenden Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, COMAC und Embraer mit 17.163 von Airlines fix bestellten Flugzeugen gut gefüllt. Ziel der Luftfahrtindustrie ist es, die starke Nachfrage der Airlines mit einem kontinuierlichen Hochfahren der Produktionsraten zu unterstützen. FACC profitiert aufgrund seines breiten Kunden-, Flugzeugplattform- sowie Produktportfolios überdurchschnittlich stark vom globalen Wachstumstrend in der Luftfahrtindustrie.



Kostensenkungs- und Effizienzprogramm in Umsetzung

Die Herausforderungen im globalen Umfeld (Supply Chains und geopolitische Verwerfungen) sowie die standortrelevanten Nachteile aus hohen Personal- und Energiekosten bleiben weiterhin bestehen. Die stark gestiegenen Kosten in Europa und besonders in Österreich machen die Umsetzung weiterer Effizienzsteigerungsmaßnahmen notwendig. Wie bereits im Herbst 2024 kommuniziert, hat der Vorstand dazu ein umfangreiches Programm beschlossen, das derzeit umgesetzt wird und bis Ende 2026 zu einer zusätzlichen Ertragssteigerung führen wird. Mit diesem Programm sollen die angefallenen – im europäischen Kontext gesehen – überproportionalen Kostensteigerungen kompensiert und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der FACC abgesichert werden.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management der FACC eine Fortsetzung des Wachstumskurses und eine prognostizierte Umsatzsteigerung von 5 - 15 %. Das operative Ergebnis wird sich durch zu erwartende Skaleneffekte sowie durch Effekte aus dem in Umsetzung befindlichen Effizienzsteigerungsprogramm der FACC weiter verbessern.

