Islamische Republik Iran startet Luftangriff auf Israel

Die Islamische Republik Iran, die seit Jahrzehnten als Unterstützer radikal-islamischer Terroristen gilt (auch im Fall des Terroranschlags von Lockerbie führten zahlreiche Spuren in das Land), drohte seit einigen Tagen damit, Israel anzugreifen. Heute Nacht machte das Regime in Teheran ernst und feuerte über 100 Drohnen in Richtung Israel ab. Nach eigenen Angaben wurden auch Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Es kann noch einige Zeit dauern, bis die Drohnen Israel erreichen. In Israel tagt derzeit das Kriegskabinett im Bunker.

Israel muss sich damit an mehreren Fronten gegen aus muslimischem Antisemitismus gespeisten Terror verteidigen: Im Süden bekämpft Israel in einem Verteidigungskrieg die radikal-islamische Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober 2023 Israel überfallen und rund 1.200 Menschen abgeschlachtet sowie etwa 200 weitere entführt hat. Unterstützt wurden die Hamas-Terroristen dabei von arabischen Zivilisten aus Gaza, die sich an dem Morden beteiligten. Die Zivilbevölkerung von Gaza war es auch, welche die Terrororganisation Hamas einige Jahre zuvor ganz demokratisch an die Macht gewählt hatte. Gleichzeitig verteidigt sich Israel im Norden gegen die ebenfalls radikal-islamische Hisbollah ("Partei Gottes"), die vom Südlibanon aus seit Jahren Raketenterror gegen Israel betreibt. Die Zentralregierung des mehrheitlich muslimischen Libanon lässt die Terroristen gewähren, setzt ihnen nichts entgegen. Und nun muss Israel auch noch die Luftangriffe aus dem Iran abwehren.

Die USA erklärten bereits, "hinter Israel" zu stehen.

Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera, der von Kritikern schon seit längerer Zeit als "antisemitisch" und Sprachrohr "radikaler Islamisten" bezeichnet wird, berichtet, dass in den kommenden Stunden auch vom Irak und von Syrien aus Luftangriffe auf Israel erfolgen sollen.

Wer sich für die Hintergründe des arabischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das kürzlich auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Einer der Interviewten war der kürzlich verstorbene Polizeioberst Alfred "Django" Rupf, der für dieses Buch wohl sein letztes großes Interview gab.

(red)