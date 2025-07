Austrian Wings Tipp: Flugforensik-Podcast über "Geisterflug" Helios 522

Der tödliche Absturz von Helios Flugnummer 522 jährt sich am 14. August zum 20. Mal. Die beiden Flugforensiker Andreas Spaeth und Benjamin Denes arbeiten das Unglück in ihrem jüngsten Podcast auf.

Am 14. August 2005 stürzt Helios Flug 522 nördlich von Athen ab – alle 121 Menschen an Bord sterben. Die Boeing 737-300 fliegt mehr als eine Stunde lang scheinbar führungslos durch den griechischen Luftraum. Was ist passiert an Bord? Warum hat niemand eingegriffen? Und was hat die Luftfahrt aus diesem tragischen Vorfall gelernt?

In dieser Episode rekonstruieren Spaeth und Denes den Ablauf des Unglücks und sprechen mit vier Experten, die den Fall aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten:

Lazaros Temetzian – war zur Zeit des Unglücks Ausbilder und Safety-Coach bei Helios Airways. Er gibt Einblicke in die Arbeitskultur der Airline und die Sicherheitsprozesse.

Uwe Heidenreich – erfahrener Pilot, der selbst die Boeing 737-300 geflogen ist. Er erklärt, wie das Kabinendrucksystem funktioniert – und wie es zu so gravierenden Fehlern kommen konnte.

Dr. Jan Schmitz – von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin (DGLRM). Er ordnet die medizinischen Auswirkungen des Druckverlusts ein – und wie lange Menschen in großer Höhe überleben können.

Lars Hillebrecht – Fluggerätemechaniker mit Erfahrung an Boeing-Maschinen. Er erklärt, wie Wartung, Technik und menschliche Fehler in diesem Fall ineinandergegriffen haben.

