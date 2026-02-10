Flugforensik.de Podcast Tipps

Andreas Spaeth und Benjamin Denes haben sich längst im D-A-CH-Raum einen Namen als Flugforensiker gemacht. Austrian Wings empfiehlt die jüngsten beiden Podcasts ebenfalls.

Der aktuelle Podcast von Spaeth und Denes befasst sich mit dem Absturz der US-Raumfähre Challenger kurz nach dem Start. Millionen Menschen wurden damals vor den Fernsehbildschirmen Zeuge als die Challenger explodierte und ihre Crew ums Leben kam.

Der vorherige Podcast von Anfang Januar hat den tragischen Absturz einer Pakistan International Maschine zum Thema. Dieses Unglück war auf unfassbares Fehlverhalten der Piloten zurückzuführen.

Angekündigt (erscheint in 16 Tagen) ist auf www.flugforensik.de ein weiterer Podcast, in dem es um den Tarom Flug RO 371 geht. Am 31. März 1995 stürzte ein Airbus der Tarom ab und riss alle Insassen ins Verderben. Die Katastrophe wurde auch vom österreichischen Journalisten und Buchautor Patrick Huber in einem auf Deutsch und Englisch erschienen Buch aufgearbeitet.

