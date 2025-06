Vienna AirportCity am Flughafen Wien erhält zum sechsten Mal den European Real Estate Brand Award

Die Vienna AirportCity wurde erneut mit dem renommierten European Real Estate Brand Award 2025 in der Kategorie „Business Campus Austria“ ausgezeichnet. Damit zählt der Unternehmensstandort am Flughafen Wien bereits zum sechsten Mal zur Spitze der heimischen Immobilienwirtschaft. Mehr als 120.000 Branchenexpertinnen und Branchenexperten haben im Rahmen einer Marken-Wert-Studie des REB-Institutes über 1.200 Marken bewertet. Der Award unterstreicht die hohe Qualität und das nachhaltige Wachstum des Standorts – mit über 250 Betrieben und laufenden Zukunftsprojekten zählt die AirportCity zu den dynamischsten Business-Hubs des Landes.

„Insgesamt sechs Auszeichnungen sprechen für sich: Die AirportCity ist einer der dynamischsten und am besten entwickelten Business-Hubs Österreichs. Mit moderner Infrastruktur, direkter Verkehrsanbindung und umfassendem Serviceangebot bieten wir Unternehmen ein ideales Umfeld für Wachstum und Internationalisierung. Dass viele Unternehmen diese Vorteile bereits erkannt haben, beweiset das große Interesse an Betriebsansiedlungen direkt am Flughafen-Standort“, sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Ob Raumfahrt, Logistik oder Innovation – die AirportCity ist heute weit mehr als nur ein Bürostandort. Die Vielfalt an Betrieben, das hohe Serviceangebot und die laufenden Zukunftsinvestitionen machen den Standort zu einem erfolgreichen Businessquartier. Dass wir nun zum sechsten Mal als bester Business Campus Österreichs prämiert wurden, ist eine starke Anerkennung direkt aus der Branche“, so Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

European Real Estate Brand Award: Auszeichnung basiert auf wissenschaftlicher Marktstudie

Beim European Real Estate Brand Award werden für die Auszeichnung die Marken über eine wissenschaftliche Studie evaluiert. Durchgeführt wird die Studie vom European Real Estate Brand Institut, der führenden Plattform für Marken- und Unternehmensentwicklung der europäischen Immobilienwirtschaft. Die jährlich durchgeführte Real Estate Brand Value Study liefert valide Daten zur Marktpositionierung von Unternehmen. Bei der diesjährigen Studie wurden mehr als 1.200 Marken aus 22 Teilbranchen auf 45 europäischen Märkten analysiert. Mehr als 120.000 Expertinnen und Experten der Branche konnten die Erfolge der Unternehmen ermitteln.

Überreicht wurde die Auszeichnung am 23. Juni 2025 im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin – zum sechsten Mal an den Wiener Flughafen. Die Vienna AirportCity konnte sich dabei als eine der attraktivsten Marken der Immobilienwirtschaft in Österreich durchsetzen. Das Unternehmen überzeugte durch wesentliche Erfolgsfaktoren, wie ausgeprägte Nachhaltigkeit, hohen Innovationsgrad und kompetentes Standortmanagement.

Prämierter Business Campus: Die Vienna AirportCity am Flughafen Wien

Die Vienna AirportCity ist eine nationale und internationale Drehscheibe mit einem umfassenden Serviceangebot. Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem WIFI NÖ Bildungscampus, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen, zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten, 120.000 m2 Bürofläche sowie modernen Coworking- und Eventräumlichkeiten, ist die AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen, die nach neuen Betriebsstandorten für ihre Büros oder Konferenz- und Veranstaltungsflächen suchen. Über 250 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 23.000 Menschen sind hier beschäftigt. Außerdem stehen unter der Marke Airport Media attraktive Werbeflächen zur Verfügung – von Leuchtkästen bis zu digitalen Großformaten wie der Mega Wall im Terminal 3 oder der SkyBridge beim Flughafenzugang. Über 100.000 Passagiere täglich sorgen für rund 40 Millionen Werbekontakte pro Jahr.

Optimale Arbeitsumgebung für kreative Köpfe: Co-Working im Vienna Airport Conference & Innovation Center

Wer eine moderne und angenehme Arbeitsumgebung mit optimaler Verkehrsanbindung und vielfältiger Einkaufs- und Gastronomienahversorgung sucht, findet den perfekten Arbeitsplatz im Conference & Innovation Center im Office Park 4: Co-Working-Plätze mit High Speed-WLAN, Büroinfrastruktur, Meetingräumen und Kaffeeküche stehen für alle zur Verfügung, die einen flexiblen Arbeitsort suchen. Die Co-Working-Plätze sind bereits halbtags buchbar.

Näher am Wiener Stadtzentrum als andere Event- und Büro-Locations

Mit den ÖBB gelangt man in wenigen Minuten vom Wiener Hauptbahnhof und mit der S7 von Wien Mitte zum Flughafen Wien. Wer mit dem Auto kommt, parkt im nahegelegenen Parkhaus 3 und erreicht das Vienna Airport Conference & Innovation Center über eine überdachte Fußgängerbrücke. Mit dem City Airport Train gelangt man in nur 16 Minuten direkt vom Wiener Stadtzentrum zum Flughafen.

