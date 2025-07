Heute vor 25 Jahren: Hapag-Lloyd Bruchlandung ohne Sprit auf dem Flughafen Wien

Die Heimreise von Kreta nach Hannover wäre für die 143 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder des Fluges Hapag-Lloyd 3378 am 12. Juli des Jahres 2000 beinahe zur tödlichen Katastrophe geworden. Wegen gravierender Fehlentscheidungen des Flugkapitäns nach Auftreten eines technischen Defektes am Fahrwerk, verwandelte sich der Airbus A310 etwa 20 Kilometer vor der geplanten Notlandung in Wien in ein Segelflugzeug. Knapp 700 Meter vor der Piste 34 krachte der Airbus in die Wiese, wo prompt das linke Hauptfahrwerk kollabierte. Wie durch ein Wunder überlebten alle 151 Insassen, es gab nur einige Leichtverletzte.

Anlässlich des heutigen Jahrestages des "Hapag-Lloyd-Wunders von Wien" empfehlen wir unseren Lesern die Austrian Wings Reportage von 2010, damals erschienen zum 10. Jahrestag

Der Zwischenfall wurde außerdem Andreas Spaeth und Benjamin Denes, den beiden "Flugforensikern" in einem eigenen Podcast (erschienen 2025) mit dem Titel "Die Beinahe-Katastrophe von Wien" aufgegriffen.

Ebenfalls heuer erschien das Sachbuch "Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien" von Patrick Huber, in dem der Autor nicht nur mehrere Zeitzeugen und Passagiere dieses Tages interviewt, sondern auch exklusives, zum Teil nie zuvor veröffentlichtes Bildmaterial, zusammengetragen hat.

(red)