Austrian Airlines vergibt Kreativ- und Brandetat an renommierte Agentur Jung von Matt DONAU

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Austrian Airlines hat ihren Kreativ- und Brandetat neu vergeben. Im Rahmen eines mehrstufigen Auswahl- und Pitchprozesses hat sich die Wiener Agentur Jung von Matt DONAU gegenüber den Mitbewerbern deutlich abgehoben. “Die mit der Zusammenarbeit mit Jung von Matt DONAU eingeleitete Markenevolution ist ein wichtiger Meilenstein für Austrian Airlines – auch im Hinblick auf den im Jahr 2027 anstehenden 70. Geburtstag. Außerdem ist dieser Schritt Teil einer umfassenden Strategie zur Weiterentwicklung von Austrian Airlines, die weite Unternehmensbereiche umfasst”, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann.

„Jung von Matt DONAU hat im gesamten Prozess eine überzeugende Performance geliefert. Das Konzept der erfahrenen Kreativagentur hat unsere Ziele exakt im Blick, ist zeitgemäß, nimmt viel Bezug auf die österreichische Identität von Austrian Airlines und ist auf den internationalen Markt ausgerichtet. Wir freuen uns auf die Projekte und Kampagnen, die wir gemeinsam umsetzen werden“, erläutert Ingrid Gogl, Head of Brand & Communication bei Austrian Airlines, die Hintergründe zur Vergabe des Kreativ- und Brandetats.

Austrian hat sich auf dem Weg zur Love Brand – also zu einer Marke, die die Menschen lieben und mit der sie starke, positive Emotionen verbinden – viel mit der neuen Agentur vorgenommen. Konkret wird die rot-weiß-rote Airline im Zuge der Zusammenarbeit mit Jung von Matt DONAU die Tätigkeiten der Lead Creative & Brand Agency zusammenlegen. So werden die Kommunikationsaktivitäten weiter vereinheitlicht und damit gleichzeitig ein konsistentes Markenimage von Austrian Airlines gewährleistet. Dieses Markenimage wird in Zukunft durch emotionales Storytelling weiter gestärkt. Außerdem soll künftig stärker ein jüngeres Zielpublikum im Alter von 15 bis 29 Jahren angesprochen werden, indem Austrian sich als zeitgemäße Marke nach außen positioniert.

Nicht zuletzt wird Austrian Airlines gemeinsam mit Jung von Matt DONAU die Entwicklung einer globalen Kommunikationsplattform vorantreiben, die ab dem zweiten Quartal 2026 im Einsatz sein soll. Diese Plattform wird die Basis für die globale Markenpräsenz von Austrian Airlines dar- und so eine 360°-Kommunikation für Marke, Produkt, Taktik sowie Partnerschaften bzw. Sponsoring sicherstellen. Damit wird die Brand Power von Austrian Airlines weiter gestärkt, um sie noch deutlicher vom Mitbewerb abzuheben.

“Austrian Airlines ist österreichisches Kulturgut. Gleichzeitig ist die Airline aber in einem extrem umkämpften Markt unterwegs. Darum war es uns wichtig, die Marke als Ganzes weiterzuentwicklen – ohne den typischen Charme der Fluglinie zu verlieren. Mit einer Plattform, die nach innen wie nach außen wirkt und gewohnte Bilder aufbricht”, so Florian Rock, Geschäftsführer Jung von Matt DONAU.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die bedeutende Kommunikationsagentur und die Airline mit der rot-weiß-roten Heckflosse zusammenarbeiten. Bereits in den Jahren 2007 bis 2014 war Jung von Matt DONAU als Creative Agency für Austrian Airlines im Einsatz.

Jung von Matt DONAU ist die am meisten ausgezeichnete Kreativagentur für Markenkommunikation in Österreich. Ansässig im 12. Wiener Gemeindebezirk arbeiten über 70 Mitarbeiter an außergewöhnlicher und herausragender Kommunikation für ihre Kunden.

