AUA fliegt im Winterflugplan wieder von Klagenfurt nach Hamburg

Nonstop-Flüge werden bereits zum dritten Mal in Folge im Winterflugplan angeboten.

Zum dritten Mal in Folge nimmt Austrian Airlines die Strecke von Klagenfurt nach Hamburg im kommenden Winterflugplan 2025/26 auf. Von 20. Dezember 2025 bis einschließlich 14. März 2026 wird die Verbindung jeweils samstags um die Mittagszeit mit einer Austrian Airlines Maschine des Typs Embraer 195 bedient.

Damit können Urlaubsgäste erneut nonstop von Klagenfurt in die norddeutsche Hansestadt reisen. Gleichzeitig eröffnen sich für Passagiere aus dem Norden Möglichkeiten für einen Winterurlaub in Kärnten. Ergänzt wird das Angebot durch die tägliche Austrian Airlines Verbindung zwischen Klagenfurt und Wien (13 wöchentliche Flüge), die mit ausgezeichneten Umsteigeverbindungen ideale Kombinationsmöglichkeiten und hohe Flexibilität für kürzere Aufenthalte schafft.

Flugnummer Strecke Abflug Ankunft OS113 Klagenfurt-Hamburg 11:10 12:50 OS114 Hamburg-Klagenfurt 13:35 15:15

Alle Zeiten sind Ortszeiten, Verkehrstag jeweils Samstag

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, dazu: „Die direkte Winteranbindung an Hamburg bereits im dritten Jahr zeigt das Vertrauen unseres Partners Austrian Airlines in diesen Markt. Der Start noch vor Weihnachten und die durchgehende Bedienung bis Mitte März decken sowohl die stark nachgefragten Weihnachtsferien als auch die Hamburger Winterferien optimal ab – ein weiterer wichtiger Impuls für den Kärntner Incoming-Tourismus.“

(red / KLU)