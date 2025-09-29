Flugforensik.de arbeitet Absturz der Pan Am 103 über Lockerbie auf

270 Menschen starben als der Pan Am Flug 103 von London nach New York am 21. Dezember 1988 durch eine Bombe über der schottischen Ortschaft Lockerbie von Terroristen zum Absturz gebracht wurde. Die Hintergründe dieser Katastrophe sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Die beiden deutschen Flugforensiker Benjamin Denes und Andreas Spaeth widmen sich dem Thema in ihrem neuesten Podcast, der am 10. Oktober erscheint.

243 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder befanden sich am Abend des 21. Dezember 1988 an Bord des Pan Am Kurses 103 von London Heathrow nach New York JFK. Doch etwa eine halbe Stunde nach dem Start explodierte im Frachtraum eine Bombe, der Jumbo mit dem klangvollen Namen "Clipper Maid of the Seas" und der Registrierung N739PA stürzte auf die kleine schottische Ortschaft Lockerbie. Alle 259 Menschen an Bord der 747 starben, außerdem verloren in dieser Nacht 11 Einwohner von Lockerbie ihr Leben, ganze Familien wurden durch die Katastrophe ausgelöscht.

Für den Anschlag verurteilt wurde nur ein einziger Mann, ein Libyer, der bis zu seinem Tod im Jahr 2012 seine Unschuld beteuerte. Tatsächlich sind auch viele Angehörige von Opfern, und sogar der UN-Prozessbeobachter, davon überzeugt, dass der Mann nur ein Bauernopfer war und die wahren Täter bis heute unbehelligt sind.

Die beiden Flugforensiker Andreas Spaeth und Benjamin Denes arbeiten die Katastrophe von Lockerbie in ihrem am 10. Oktober 2025 erscheinenden Podcast auf Flugforensik.de auf.

Das vor zwei Jahren erschienene Sachbuch von Patrick Huber gilt in der Fachwelt als Standardwerk zum Unglück von Lockerbie.

Bereits zum 35. Jahrestag im Jahr 2023 erschien das Sachbuch "Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod" des österreichischen Luftfahrtjournalisten Patrick Huber. Die Rezension von Christian Becker finden Sie hier.

