Eine Legende soll zurückkehren: JP Hospitality launcht PAN AM HOTEL

Die österreichische Firma JP Hospitality hat auf der Expo Real die neue internationale Hotelmarke PAN AM HOTEL vorgestellt. Inspiriert von der goldenen Ära des Reisens bringt das Konzept Premium-Lifestyle in die Welt der Flughafenhotels- und schafft damit eine völlig neue Kategorie.

Pan Am war DIE ikonische US-Fluggesellschaft schlechthin, sie setzte über Jahrzehnte Standards bei Flugreisen und auch ihr Untergang war ein mediales Ereignis, final eingeleitet durch den Absturz von Pan Am 103 über Lockerbie im Jahr 1988. Es gab mehrere Versuche, diese ikonische Marke wiederzubeleben, doch sie alle schlugen fehl. Zuletzt gab es im Sommer dieses Jahres eine Reise unter der Marke Pan Am, durchgeführt von Icelandair.

Jetzt soll die glamouröse Marke als Hotel wieder zurückkommen. Initiator ist eine österreichische Firma.

Airport Hospitality, die Gäste begeistert und Investoren überzeugt. Mit PAN AM HOTEL übernimmt JP Hospitality zudem erstmals auch die Rolle des Betreibers – ein neues Kapitel in der Unternehmensentwicklung.

Airport Hospitality wird damit völlig neu gedacht. Während bestehende Hotels an Flughäfen oftmals wenig Inspiration bieten und trotz hoher Preise und stabiler Auslastung jedoch schlechte Gästebewertungen verzeichnen, schafft PAN AM HOTEL ein Angebot, das sowohl Reisende als auch Investoren überzeugt. Das Konzept verbindet hochwertiges Mid-Century-Modern-Design mit einem konsequenten, rund um die Uhr verfügbaren Serviceansatz und schafft flexible Nutzungsmöglichkeiten, die weit über eine reine Übernachtung hinausgehen.

„Mit dem Launch von PAN AM HOTEL setzen wir einen neuen Maßstab in der Airport Hotellerie. Flughäfen verdienen bessere Hotels – ohne überhöhte Preise, dafür mit Komfort, Qualität und Innovation“, so Gebhard Schachermayer, CEO PNMB Brand GmbH sowie Managing Partner bei JP Hospitality, eine Tochtergesellschaft von JP Immobilien. Dietmar Ploberger, Brand Development Director PNMB Brand GmbH und Managing Director bei JP Hospitality, ergänzt: „Die stetig steigende Nachfrage für Übernachtungen an Flughäfen gepaart mit der oft schlechten Servicequalität hat uns dazu bewogen, diese Marktlücke durch hochwertige und bedarfsorientierte Hotels zu bespielen.“

Die Entwicklung von Flughäfen zu eigenständigen Business Parks und ständig wachsende Übernachtungszahlen machen Airport Hotels zu einer besonders resilienten und wachstumsstarken Asset-Klasse. PAN AM HOTEL setzt dabei auf eine klare Differenzierung durch Marke, Design, Innovation, Services und Gastronomie. Zudem eröffnet das Konzept Eigentümern und Entwicklern von bestehenden Flughafenhotels neue Perspektiven, indem ein Rebranding auf PAN AM HOTEL frisches Ertragspotenzial freisetzt.

Die ersten PAN AM HOTELS werden 2028 an europäischen Flughäfen eröffnen. Bereits heute verfügt JP Hospitality über eine umfassende Pipeline an geeigneten Airport-Assets. Neben europäischen Hubs werden auch Standorte an internationalen Drehkreuzen aktiv verhandelt – ein klares Signal für die Skalierbarkeit und das globale Wachstumspotenzial dieses neuen Flughafenhotel-Konzepts.

Der offizielle Markenlaunch fand im Rahmen der Expo Real in München am zweiten Messetag, dem 7. Oktober, statt. Auf dem Programm stand ein Launch Breakfast in der 196+ Lounge (Halle A1, Stand 340), das von der PKF hospitality group organisiert wurde. Zudem fand auf dem 196+ forum am 8. Oktober im Hotel Bayerischer Hof eine Paneldiskussion sowie eine Pressekonferenz statt. Michael Widmann, Global CEO der PKF hospitality group: „Ich freue mich sehr, dass wir dieser spannenden neuen Hotelmarke im Rahmen der Expo Real eine Bühne bereiten können.“

Weitere Informationen zur JP Immobiliengruppe (JP):

Die JP Immobiliengruppe (JP), gegründet 1996 von Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan, hat seitdem über 560 Projekte in Österreich entwickelt und realisiert. Als größter privater innerstädtischer Bauträger, Hoteldeveloper und führender Vermarkter von Wohnimmobilien in Wien ist JP in den Bereichen Vermarktung, Investment, Development und Hospitality aktiv. JP Hospitality ist die auf Hotellerie spezialisierte Tochter der JP Immobiliengruppe. Mit Fokus auf Lifestyle-Hotels entwickelt, betreibt und begleitet JP Hospitality Konzepte, die auf die Bedürfnisse moderner Reisender zugeschnitten sind und Investoren nachhaltige Werte bieten. Mit dem Launch von PAN AM HOTEL tritt JP Hospitality zudem erstmals als Betreiber auf. Damit positioniert sich das Unternehmen als integrierte Hospitality-Plattform, die die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Investment und Rebranding bis hin zu Betrieb und Exit abdeckt.

