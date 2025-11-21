Indischer Kampfjet stürzt auf Dubai Air Show ab

Die Dubai Air Show wird an ihrem letzten Tag von einem vermutlich tödlichen Absturz überschattet.

Ein indischer Kampfjet des Typs HAL Tejas geriet bei der Flugvorführung zu niedrig, kollidierte mit dem Boden und explodierte. Der Pilot kam ersten Informationen zufolge ums Leben, eine Betätigung des Schleudersitzes wurde nicht beobachtet. Videoaufnahmen in Sozialen Medien zeigen den Absturz. Eine offizielle Bestätigung über das Schicksal des Piloten steht noch aus.

Beim Absturz explodierte die Maschine sofort - Foto: Screenshot Twitter / X

Der Tejas ist leichtes, überschallschnelles Mehrzweckkampfflugzeug der indischen Firma Hindustan Aeronautics und wurde als "Pride of India" auf der Dubai Air Show vorgestellt.

(red)