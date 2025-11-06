Ermittler finden Flugschreiber nach Crash von MD-11F in Lousville

Zwei Tage nach dem Absturz eines Frachtflugzeuges mit mindestens 12 Toten in den USA, melden die Unfallermittler einen ersten kleinen Erfolg bei der Aufklärung der Unfallursache.

Wie das National Transportation Safety Board auf einer Pressekonferenz mitteilte, sei es gelungen, sowohl den Cockpit Voice Recorder (CVR) als auch den Flugdatenschreiber (FDR) zwischen den Trümmern zu finden.

Beide Geräte weisen zwar Beschädigungen durch den Aufprall und das Feuer auf, dennoch sei man zuversichtlich die Daten auslesen zu können. Sie werden neben Augenzeugenberichten, zahlreichen Videos und den Wartungsunterlagen der abgestürzten Maschine das Bild vervollständigen und eine Ursachenanalyse des Unglücks ermöglichen.

(red)