Flughafenfreunde Wien luden zum "Sundowner" auf das Besucherdeck ein

Kürzlich fand auf der Besucherterrasse am Flughafen Wien eine besondere Veranstaltung der Flughafenfreunde Wien statt.

Rund 80 Teilnehmer waren der Einladung der Flughafenfreunde Wien gefolgt. "Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen genossen unsere geladenen Partner und Gäste einen entspannten Nachmittag/Abend mit bester Aussicht auf das Rollfeld – eine würdige Art uns bei unseren langjährigen Supportern zu bedanken", so Obmann Gernot Kastner.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Frisch belegte Brötchen, herzhafte Snacks und erfrischende Getränke standen bereit. Begleitet wurde das Ganze vom Donnern der Düsentriebwerke der startenden Jets, das für die Luftfahrtfans Musik in den Ohren war. Zusätzlich sorgte chillige Hintergrundmusik für eine entspannte Atmosphäre.

Obmann Gernot Kastner hatte allen Grund zu guter Laune.

Kastner: "Das Event bot eine gelungene Mischung aus Genuss, Unterhaltung und Faszination für die Welt der Luftfahrt."

