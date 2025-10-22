Österreich

2,2 Prozent Wachstum am Flughafen Wien im September 2025

September 2025 – Verkehrsergebnis: 4.224.790 Passagiere (+4,1%) in der Flughafen-Wien-Gruppe und 3.144.947 Passagiere am Standort Wien (+2,2%); Passagierwachstum im September 2025: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,1% auf 4.224.790 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen im September um 2,2% auf 3.144.947 Reisende.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2024 auf 2.429.303 (+3,0%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 698.126 (-1,9%) Reisende ab. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.481 Starts und Landungen (+2,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2025 um 0,7% auf 25.735 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen
Im September 2025 blieb das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa mit 1.062.599 Reisende (-0,0% im Vergleich zum Vorjahr) stabil. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Passagiere (+1,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (-0,3%) und nach Afrika 26.657 (+10,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 79.772 Fluggäste (+18,6%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 13,8% auf 54.739 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im September 2025 insgesamt 990.556 Passagiere (+10,5%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 89.287 Reisende (+6,1%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2025: +1,9% in Wien und +4,0% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis September 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf kumuliert 24.572.482 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,8% auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,0% auf 32.880.875 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Flughafen Wien (VIE)

          

 
         

 

 

09/2025

Diff. % 2024

01-09/2025

Diff. % 2024

 

Passagiere an+ab+transit

3.144.947

+2,2

24.572.482

+1,9

 

Lokalpassagiere an+ab

2.429.303

+3,0

19.277.003

+2,8

 

Transferpassagiere an+ab

698.126

-1,9

5.101.500

-3,6

 

Bewegungen an+ab

22.481

+2,0

181.597

+2,4

 

Cargo an+ab in to

25.735

+0,7

233.233

+7,8

 

MTOW in to

962.334

+2,2

7.857.682

+3,4

 
           

 

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

      

 
         

 

 

09/2025

Diff. % 2024

01-09/2025

Diff. % 2024

 

Passagiere an+ab+transit

990.556

+10,5

7.639.400

+10,8

 

Lokalpassagiere an+ab

989.293

+10,5

7.630.692

+10,8

 

Transferpassagiere an+ab

970

+4,3

8.258

-9,7

 

Bewegungen an+ab

6.013

+7,2

49.242

+9,7

 

Cargo an+ab (in to)

2.255

+25,0

19.440

+21,5

 

MTOW (in to)

237.182

+9,0

1.919.469

+10,4

 
           

 

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

    
           

 

 

09/2025

Diff. % 2024

01-09/2025

Diff. % 2024

  

 

Passagiere an+ab+transit

89.287

+6,1

668.993

+9,7

  

 

Lokalpassagiere an+ab

89.287

+6,1

668.993

+9,7

  

 

Transferpassagiere an+ab

0

n.a.

0

n.a.

  

 

Bewegungen an+ab

679

-0,4

5.019

+6,7

  

 

Cargo an+ab (in to)

0

-90,2

2

+26,1

  

 

MTOW (in to)

23.181

+6,4

166.524

+14,2

  

 
             

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

  
           

 

 

09/2025

Diff. % 2024

01-09/2025

Diff. % 2024

  

 

Passagiere an+ab+transit

4.224.790

+4,1

32.880.875

+4,0

  

 

Lokalpassagiere an+ab

3.507.883

+5,1

27.576.688

+5,0

  

 

Transferpassagiere an+ab

699.096

-1,9

5.109.758

-3,6

  

 

Bewegungen an+ab

29.173

+2,9

235.858

+3,9

  

 

Cargo an+ab (in to)

27.990

+2,3

252.675

+8,7

  

 

MTOW (in to)

1.222.697

+3,5

9.943.675

+4,9

(red DT / VIE)

