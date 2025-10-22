2,2 Prozent Wachstum am Flughafen Wien im September 2025

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2024 auf 2.429.303 (+3,0%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 698.126 (-1,9%) Reisende ab. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.481 Starts und Landungen (+2,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2025 um 0,7% auf 25.735 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Im September 2025 blieb das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa mit 1.062.599 Reisende (-0,0% im Vergleich zum Vorjahr) stabil. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Passagiere (+1,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (-0,3%) und nach Afrika 26.657 (+10,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 79.772 Fluggäste (+18,6%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 13,8% auf 54.739 Reisende.
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im September 2025 insgesamt 990.556 Passagiere (+10,5%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 89.287 Reisende (+6,1%) zu.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2025: +1,9% in Wien und +4,0% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis September 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf kumuliert 24.572.482 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,8% auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,0% auf 32.880.875 Reisende.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
|
Flughafen Wien (VIE)
|
|
|
|
09/2025
|
Diff. % 2024
|
01-09/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
3.144.947
|
+2,2
|
24.572.482
|
+1,9
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
2.429.303
|
+3,0
|
19.277.003
|
+2,8
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
698.126
|
-1,9
|
5.101.500
|
-3,6
|
|
Bewegungen an+ab
|
22.481
|
+2,0
|
181.597
|
+2,4
|
|
Cargo an+ab in to
|
25.735
|
+0,7
|
233.233
|
+7,8
|
|
MTOW in to
|
962.334
|
+2,2
|
7.857.682
|
+3,4
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
|
09/2025
|
Diff. % 2024
|
01-09/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
990.556
|
+10,5
|
7.639.400
|
+10,8
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
989.293
|
+10,5
|
7.630.692
|
+10,8
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
970
|
+4,3
|
8.258
|
-9,7
|
|
Bewegungen an+ab
|
6.013
|
+7,2
|
49.242
|
+9,7
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
2.255
|
+25,0
|
19.440
|
+21,5
|
|
MTOW (in to)
|
237.182
|
+9,0
|
1.919.469
|
+10,4
|
|
|
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
|
09/2025
|
Diff. % 2024
|
01-09/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
89.287
|
+6,1
|
668.993
|
+9,7
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
89.287
|
+6,1
|
668.993
|
+9,7
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
|
Bewegungen an+ab
|
679
|
-0,4
|
5.019
|
+6,7
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
0
|
-90,2
|
2
|
+26,1
|
|
MTOW (in to)
|
23.181
|
+6,4
|
166.524
|
+14,2
|
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
|
09/2025
|
Diff. % 2024
|
01-09/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
4.224.790
|
+4,1
|
32.880.875
|
+4,0
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
3.507.883
|
+5,1
|
27.576.688
|
+5,0
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
699.096
|
-1,9
|
5.109.758
|
-3,6
|
|
Bewegungen an+ab
|
29.173
|
+2,9
|
235.858
|
+3,9
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
27.990
|
+2,3
|
252.675
|
+8,7
|
|
MTOW (in to)
|
1.222.697
|
+3,5
|
9.943.675
|
+4,9
(red DT / VIE)