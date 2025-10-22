2,2 Prozent Wachstum am Flughafen Wien im September 2025

September 2025 – Verkehrsergebnis: 4.224.790 Passagiere (+4,1%) in der Flughafen-Wien-Gruppe und 3.144.947 Passagiere am Standort Wien (+2,2%); Passagierwachstum im September 2025: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,1% auf 4.224.790 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen im September um 2,2% auf 3.144.947 Reisende.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2024 auf 2.429.303 (+3,0%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 698.126 (-1,9%) Reisende ab. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.481 Starts und Landungen (+2,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2025 um 0,7% auf 25.735 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im September 2025 blieb das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa mit 1.062.599 Reisende (-0,0% im Vergleich zum Vorjahr) stabil. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Passagiere (+1,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (-0,3%) und nach Afrika 26.657 (+10,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 79.772 Fluggäste (+18,6%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 13,8% auf 54.739 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im September 2025 insgesamt 990.556 Passagiere (+10,5%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 89.287 Reisende (+6,1%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2025: +1,9% in Wien und +4,0% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf kumuliert 24.572.482 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,8% auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,0% auf 32.880.875 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Flughafen Wien (VIE) 09/2025 Diff. % 2024 01-09/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 3.144.947 +2,2 24.572.482 +1,9 Lokalpassagiere an+ab 2.429.303 +3,0 19.277.003 +2,8 Transferpassagiere an+ab 698.126 -1,9 5.101.500 -3,6 Bewegungen an+ab 22.481 +2,0 181.597 +2,4 Cargo an+ab in to 25.735 +0,7 233.233 +7,8 MTOW in to 962.334 +2,2 7.857.682 +3,4 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 09/2025 Diff. % 2024 01-09/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 990.556 +10,5 7.639.400 +10,8 Lokalpassagiere an+ab 989.293 +10,5 7.630.692 +10,8 Transferpassagiere an+ab 970 +4,3 8.258 -9,7 Bewegungen an+ab 6.013 +7,2 49.242 +9,7 Cargo an+ab (in to) 2.255 +25,0 19.440 +21,5 MTOW (in to) 237.182 +9,0 1.919.469 +10,4 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 09/2025 Diff. % 2024 01-09/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 89.287 +6,1 668.993 +9,7 Lokalpassagiere an+ab 89.287 +6,1 668.993 +9,7 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 679 -0,4 5.019 +6,7 Cargo an+ab (in to) 0 -90,2 2 +26,1 MTOW (in to) 23.181 +6,4 166.524 +14,2 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 09/2025 Diff. % 2024 01-09/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 4.224.790 +4,1 32.880.875 +4,0 Lokalpassagiere an+ab 3.507.883 +5,1 27.576.688 +5,0 Transferpassagiere an+ab 699.096 -1,9 5.109.758 -3,6 Bewegungen an+ab 29.173 +2,9 235.858 +3,9 Cargo an+ab (in to) 27.990 +2,3 252.675 +8,7 MTOW (in to) 1.222.697 +3,5 9.943.675 +4,9

(red DT / VIE)