Tipp für Familienausflug: Flughafenfreunde Wien laden zur Ostereiersuche ein

Am 1. 4. 23024 öffnet die Besucherterrasse am Flughafen Wien wieder nach der Winterpause ihre Pforten mit dem Tag der offenen Tür - womöglich zum letzten Mal, da sie, wie berichtet, der Süderweiterung des Terminal 3 zum Opfer fallen wird. Doch an diesem Montag laden die Flughafenfreunde zur Ostereiersuche auf die Terrasse ein.