Flying Blue: Zum zweiten Mal in Folge das beste Airline-Treueprogramm der Welt

Air France-KLM gibt stolz bekannt, dass Flying Blue, das Treueprogramm der Gruppe, von Point.me zum zweiten Mal in Folge als #1 World’s Best Airline Rewards Program ausgezeichnet wurde.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Flying Blue unterstreicht diese internationale Anerkennung die Qualität, Flexibilität und den Wert der Vorteile für unsere Mitglieder.

Mit über 30 Millionen Mitgliedern weltweit und einer über 20-jährigen Geschichte hat sich Flying Blue als führendes Treueprogramm etabliert, das jeden Kunden auf jedem Schritt seiner Reise begleitet.

Ein Programm, das für seine Stärken und sein Leistungsversprechen ausgezeichnet wurde.

Die unabhängige Studie von Point.me bewertete Airline-Treueprogramme weltweit und berücksichtigte dabei wichtige Kriterien für Reisende:

Benutzerfreundlichkeit und Transparenz beim Sammeln und Einlösen von Meilen.

Wert und Verfügbarkeit von Prämien mit zahlreichen Möglichkeiten, Prämientickets zu günstigen Preisen zu buchen.

Flexible Konditionen ermöglichen es Mitgliedern, ohne unnötige Einschränkungen zu reisen.

Ein breites Netzwerk von Airline- und Nicht-Airline-Partnern bietet weltweit die Möglichkeit, Meilen zu sammeln und einzulösen.

Kontinuierliche Innovation mit neuen digitalen Services und maßgeschneiderten Angeboten, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Flying Blue im Mittelpunkt des Air France-KLM-Erlebnisses

Von der Buchung attraktiver Prämientickets bis hin zu exklusiven Services der Partnerfluggesellschaften spielt Flying Blue eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen der Gruppe und ihren Kunden.

Diese weltweite Anerkennung spiegelt das Engagement von Air France-KLM wider, ein immer lohnenderes und erschwinglicheres Reiseerlebnis zu bieten.

(red / AF-KL)