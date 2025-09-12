Kostenloses Highspeed-WLAN jetzt an Bord von Air France-Flügen verfügbar

Der im Herbst 2024 angekündigte, bahnbrechende WLAN-Service an Bord von Air France ist nun in Betrieb. Das Unternehmen stattet das fünfte Flugzeug seiner Flotte mit Highspeed-WLAN aus und ermöglicht seinen Passagieren damit eine kostenlose, hochwertige Internetverbindung – stabil, schnell und sicher. Mit dieser Innovation ist Air France die erste große europäische Fluggesellschaft, die einen solchen Service an Bord anbietet. Bis Ende des Jahres soll dieser Service auf 30 % ihrer Flotte und bis Ende 2026 auf der gesamten Flotte verfügbar sein.

Dieser neue Service ist in allen Reisekabinen kostenlos und einfach über Ihr Flying Blue-Konto* zugänglich. Zwei Embraer 190 und zwei Airbus A220 wurden vor wenigen Tagen mit Highspeed-WLAN ausgestattet. Diese Woche wird ein Airbus A350 mit dieser Technologie ausgestattet und damit im Langstreckennetz eingeführt. Air France erweitert dieses Angebot schrittweise auf ihre gesamte Flotte und erstmals auch auf Regionalflugzeuge. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Premium-Klasse der Fluggesellschaft.

Während des Fluges können Passagiere an Bord entsprechend ausgestatteter Flugzeuge ganz einfach mit ihren Lieben in Kontakt bleiben, globale Nachrichten in Echtzeit verfolgen, TV-Sendungen, Filme und Serien streamen und sogar Multiplayer-Videospiele spielen. Der neue Service ist über Smartphones, Tablets und Laptops zugänglich und unterstützt die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte.

Kunden können den Service nutzen, indem sie sich in ihr Flying Blue-Konto*, das Vielfliegerprogramm der Air France-KLM-Gruppe, einloggen. Wer noch kein Flying Blue-Konto besitzt, kann mit wenigen Klicks kostenlos direkt an Bord ein Konto erstellen.

Air France wird bis Ende des Jahres in 30 % ihrer Flotte und bis Ende 2026 in der gesamten Flotte Highspeed-WLAN anbieten. Während dieser Übergangsphase bietet das Unternehmen auch in Flugzeugen, die noch nicht mit Highspeed-WLAN ausgestattet sind, weiterhin einen Internetanschluss an Bord an – einen kostenlosen Messaging-Pass für Flying Blue-Mitglieder und eine kostenpflichtige Option** für andere Nutzungszwecke.

Um diesen außergewöhnlichen Service anbieten zu können, ist Air France eine Partnerschaft mit Starlink eingegangen, dem weltweit führenden Anbieter von Konnektivität. Starlink bietet Highspeed-Internet mit geringer Latenz, das von einem riesigen Netzwerk von Satelliten in erdnaher Umlaufbahn unterstützt wird und so eine zuverlässige Konnektivität an Bord gewährleistet.

(red / AF)