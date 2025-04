KLM führt neues Winterziel ein: Bridgetown, Barbados

In der Wintersaison 2025 eröffnet KLM ihr neues tropisches Reiseziel Bridgetown (Barbados) in der Karibik. Vom 26. Oktober 2025 bis zum 26. März 2026 bietet KLM drei wöchentliche Flüge an. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Barbados fliegt die Boeing 787-9 von KLM weiter nach Georgetown, Guyana.