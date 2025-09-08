Fotostrecke: Ukrainische Boeing 757 auf dem Flughafen Wien gelandet

Eine ukrainische Fluglinie auf dem Flughafen Wien ist mittlerweile eine Seltenheit geworden - ebenso wie die Boeing 757, die in Europa weitgehend aus dem Passagierverkehr verschwunden ist. Doch am Samstag besuchte eine ukrainische Boeing 757 den Airport Schwechat. Eine Fotostrecke.

Die Ende der 1970er Jahre entwickelte Boeing 757 gilt vielen als besonders elegantes Flugzeug. Doch zumindest in Europa ist die Zeit des Zweistrahlers im Passagierverkehr abgelaufen. Die meisten Airlines haben sie bereits ausgeflottet, in Deutschland ist Condor der letzte Betreiber dieses Musters im Passagierdienst. Ihre im Jahr 1999 ausgelieferte Boeing 757-300 D-ABOF verkaufte Condor im Juni 2023, die übrigen Maschinen dieses Typs könnten noch heuer ebenfalls ausgeflottet werden. Die D-ABOF ging jedenfalls als UR-SLB an die ukrainische SkyLine Express, die das Flugzeug derzeit im Wetlease für die türkische Mavi Gök Airlines betreibt. Der ehemalige Betreiber Condor (zeitweise im Außenauftritt Thomas Cook Airlines) ist noch deutlich an der Lackierung zu erkennen.

Für Mavi Gök Airlines führte die UR-SLB am Samstag, den 6. September 2025, eine Charterrotation zwischen Wien und Antalya durch.

Weitere Fotoimpressionen

Text & Fotos: Patrick Huber