Flughafen Wien: Etwas über 2 Prozent Wachstum im August

Positive Entwicklung im August 2025: Die Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7% auf 4.606.219 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 2,3% auf 3.407.359 Reisende im August 2025 – dem damit passagierstärksten Monat in der Flughafen Wien-Geschichte. Am 3. August 2025 verzeichnete der Airport mit 121.905 Fluggästen (2024: 115.989) außerdem einen neuen Tageshöchstwert.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber August 2024 auf 2.625.316 (+1,9%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 755.154 (+1,1%) Reisende zu. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 23.227 Starts und Landungen (+1,9%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem August 2024 um 5,6% auf 25.402 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im August 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.145.670 Reisende (-0,1% im Vergleich zum Vorjahr) leicht zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 286.760 Passagiere (+3,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 57.555 Reisende (-3,8%) und nach Afrika 30.165 (-0,7%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 86.410 Fluggäste (+16,2%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 14,9% auf 61.302 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im August 2025 insgesamt 1.072.390 Passagiere (+9,1%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 126.470 Reisende (+0,9%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis August 2025: +1,8% in Wien und +3,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis August 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf kumuliert 21.427.535 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 8,7% auf 207.497 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 3,9% auf 28.656.085 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung August 2025

Flughafen Wien (VIE) 08/2025 Diff. % 2024 01-08/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 3.407.359 +2,3 21.427.535 +1,8 Lokalpassagiere an+ab 2.625.316 +1,9 16.847.482 +2,7 Transferpassagiere an+ab 755.154 +1,1 4.403.592 -3,8 Bewegungen an+ab 23.227 +1,9 159.116 +2,5 Cargo an+ab in to 25.402 +5,6 207.497 +8,7 MTOW in to 998.272 +2,2 6.895.348 +3,6 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 08/2025 Diff. % 2024 01-08/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 1.072.390 +9,1 6.648.844 +10,8 Lokalpassagiere an+ab 1.071.384 +9,0 6.641.399 +10,8 Transferpassagiere an+ab 1.004 +44,7 7.288 -11,3 Bewegungen an+ab 6.418 +5,1 43.229 +10,1 Cargo an+ab (in to) 1.908 +3,4 17.185 +21,1 MTOW (in to) 250.145 +6,2 1.682.287 +10,6 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 08/2025 Diff. % 2024 01-08/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 126.470 +0,9 579.706 +10,3 Lokalpassagiere an+ab 126.470 +0,9 579.706 +10,3 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 845 -3,9 4.340 +7,9 Cargo an+ab (in to) 0 +4,4 2 +48,9 MTOW (in to) 29.409 +3,1 143.343 +15,5 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 08/2025 Diff. % 2024 01-08/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 4.606.219 +3,7 28.656.085 +3,9 Lokalpassagiere an+ab 3.823.170 +3,8 24.068.587 +5,0 Transferpassagiere an+ab 756.158 +1,2 4.410.880 -3,8 Bewegungen an+ab 30.490 +2,4 206.685 +4,1 Cargo an+ab (in to) 27.311 +5,5 224.684 +9,6 MTOW (in to) 1.277.826 +3,0 8.720.978 +5,1

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

