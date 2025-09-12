Flughafen Wien: Etwas über 2 Prozent Wachstum im August

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber August 2024 auf 2.625.316 (+1,9%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 755.154 (+1,1%) Reisende zu. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 23.227 Starts und Landungen (+1,9%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem August 2024 um 5,6% auf 25.402 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Im August 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.145.670 Reisende (-0,1% im Vergleich zum Vorjahr) leicht zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 286.760 Passagiere (+3,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 57.555 Reisende (-3,8%) und nach Afrika 30.165 (-0,7%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 86.410 Fluggäste (+16,2%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 14,9% auf 61.302 Reisende.
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im August 2025 insgesamt 1.072.390 Passagiere (+9,1%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 126.470 Reisende (+0,9%) zu.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis August 2025: +1,8% in Wien und +3,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis August 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf kumuliert 21.427.535 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 8,7% auf 207.497 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 3,9% auf 28.656.085 Reisende.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung August 2025
|
|
Flughafen Wien (VIE)
|
|
|
|
08/2025
|
Diff. % 2024
|
01-08/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
3.407.359
|
+2,3
|
21.427.535
|
+1,8
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
2.625.316
|
+1,9
|
16.847.482
|
+2,7
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
755.154
|
+1,1
|
4.403.592
|
-3,8
|
|
Bewegungen an+ab
|
23.227
|
+1,9
|
159.116
|
+2,5
|
|
Cargo an+ab in to
|
25.402
|
+5,6
|
207.497
|
+8,7
|
|
MTOW in to
|
998.272
|
+2,2
|
6.895.348
|
+3,6
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
|
08/2025
|
Diff. % 2024
|
01-08/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
1.072.390
|
+9,1
|
6.648.844
|
+10,8
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.071.384
|
+9,0
|
6.641.399
|
+10,8
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
1.004
|
+44,7
|
7.288
|
-11,3
|
|
Bewegungen an+ab
|
6.418
|
+5,1
|
43.229
|
+10,1
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
1.908
|
+3,4
|
17.185
|
+21,1
|
|
MTOW (in to)
|
250.145
|
+6,2
|
1.682.287
|
+10,6
|
|
|
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
|
08/2025
|
Diff. % 2024
|
01-08/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
126.470
|
+0,9
|
579.706
|
+10,3
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
126.470
|
+0,9
|
579.706
|
+10,3
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
|
Bewegungen an+ab
|
845
|
-3,9
|
4.340
|
+7,9
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
0
|
+4,4
|
2
|
+48,9
|
|
MTOW (in to)
|
29.409
|
+3,1
|
143.343
|
+15,5
|
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
|
08/2025
|
Diff. % 2024
|
01-08/2025
|
Diff. % 2024
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
4.606.219
|
+3,7
|
28.656.085
|
+3,9
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
3.823.170
|
+3,8
|
24.068.587
|
+5,0
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
756.158
|
+1,2
|
4.410.880
|
-3,8
|
|
Bewegungen an+ab
|
30.490
|
+2,4
|
206.685
|
+4,1
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
27.311
|
+5,5
|
224.684
|
+9,6
|
|
MTOW (in to)
|
1.277.826
|
+3,0
|
8.720.978
|
+5,1
|
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)