Flughafen Wien: Etwas über 2 Prozent Wachstum im August

Positive Entwicklung im August 2025: Die Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7% auf 4.606.219 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 2,3% auf 3.407.359 Reisende im August 2025 – dem damit passagierstärksten Monat in der Flughafen Wien-Geschichte. Am 3. August 2025 verzeichnete der Airport mit 121.905 Fluggästen (2024: 115.989) außerdem einen neuen Tageshöchstwert.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber August 2024 auf 2.625.316 (+1,9%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 755.154 (+1,1%) Reisende zu. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 23.227 Starts und Landungen (+1,9%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem August 2024 um 5,6% auf 25.402 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen
Im August 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.145.670 Reisende (-0,1% im Vergleich zum Vorjahr) leicht zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 286.760 Passagiere (+3,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 57.555 Reisende (-3,8%) und nach Afrika 30.165 (-0,7%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 86.410 Fluggäste (+16,2%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 14,9% auf 61.302 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete im August 2025 insgesamt 1.072.390 Passagiere (+9,1%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 126.470 Reisende (+0,9%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis August 2025: +1,8% in Wien und +3,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis August 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf kumuliert 21.427.535 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 8,7% auf 207.497 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 3,9% auf 28.656.085 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung August 2025

           

 

Flughafen Wien (VIE)

          

 
         

 

 

08/2025

Diff. % 2024

01-08/2025

Diff. % 2024

 

Passagiere an+ab+transit

3.407.359

+2,3

21.427.535

+1,8

 

Lokalpassagiere an+ab

2.625.316

+1,9

16.847.482

+2,7

 

Transferpassagiere an+ab

755.154

+1,1

4.403.592

-3,8

 

Bewegungen an+ab

23.227

+1,9

159.116

+2,5

 

Cargo an+ab in to

25.402

+5,6

207.497

+8,7

 

MTOW in to

998.272

+2,2

6.895.348

+3,6

 
           

 

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

      

 
         

 

 

08/2025

Diff. % 2024

01-08/2025

Diff. % 2024

 

Passagiere an+ab+transit

1.072.390

+9,1

6.648.844

+10,8

 

Lokalpassagiere an+ab

1.071.384

+9,0

6.641.399

+10,8

 

Transferpassagiere an+ab

1.004

+44,7

7.288

-11,3

 

Bewegungen an+ab

6.418

+5,1

43.229

+10,1

 

Cargo an+ab (in to)

1.908

+3,4

17.185

+21,1

 

MTOW (in to)

250.145

+6,2

1.682.287

+10,6

 
           

 

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

    
           

 

 

08/2025

Diff. % 2024

01-08/2025

Diff. % 2024

  

 

Passagiere an+ab+transit

126.470

+0,9

579.706

+10,3

  

 

Lokalpassagiere an+ab

126.470

+0,9

579.706

+10,3

  

 

Transferpassagiere an+ab

0

n.a.

0

n.a.

  

 

Bewegungen an+ab

845

-3,9

4.340

+7,9

  

 

Cargo an+ab (in to)

0

+4,4

2

+48,9

  

 

MTOW (in to)

29.409

+3,1

143.343

+15,5

  

 
             

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

  
           

 

 

08/2025

Diff. % 2024

01-08/2025

Diff. % 2024

  

 

Passagiere an+ab+transit

4.606.219

+3,7

28.656.085

+3,9

  

 

Lokalpassagiere an+ab

3.823.170

+3,8

24.068.587

+5,0

  

 

Transferpassagiere an+ab

756.158

+1,2

4.410.880

-3,8

  

 

Bewegungen an+ab

30.490

+2,4

206.685

+4,1

  

 

Cargo an+ab (in to)

27.311

+5,5

224.684

+9,6

  

 

MTOW (in to)

1.277.826

+3,0

8.720.978

+5,1

  

 
                   

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.

