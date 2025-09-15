farewellB757: Condor feiert mit Abschiedsflug das Ende einer Ära

Start eines neuen Flottenzeitalters: Im November verabschiedet sich Condor von ihrer letzten Boeing 757-300 und beendet damit die Ära Boeing bei Condor. Insgesamt 35 Jahre lang waren Boeing Maschinen Teil der Condor-Flotte, weshalb der Abschied vom letzten Vertreter dieses Typs nicht nur für Aviation-Fans, sondern auch für viele Mitarbeitende von großer Bedeutung ist. Daher feiert Condor diesen besonderen Anlass am 5. November 2025 mit einem exklusiven Abschiedsflug, bei dem neben langjährigen Wegbegleitern auch Fans der Boeing 757-300 dabei sein können. Dafür werden 75 Tickets ab dem 22. September 2025 über den Condor Shop versteigert: https://shop.condor.com/pages/boeing-757

Der Abschiedsflug startet in Frankfurt und bringt die Passagiere nach Wien, wo die Boeing 757 mit einem Farewell-Event feierlich gewürdigt wird. Zum Abschluss des Tages wird auf dem Rückflug die höchste Party der Welt gefeiert.

„Mit dem Abschied von der Boeing 757 endet eine Ära bei Condor“, so Christian Schmitt, COO bei Condor. „Gleichzeitig starten wir damit aber auch in ein neues Zeitalter mit einer modernen, effizienten und nachhaltigeren Airbus-Flotte. Außerdem ist Condor mittlerweile viel mehr als nur ein Ferienflieger, wie das um die City-Verbindungen erweiterte Streckennetz zeigt. Daher verbinden wir bei unserem Abschiedsflug die Nostalgie unserer letzten B757 mit einem freudigen Blick in die Zukunft, die durch unsere City-Destination Wien repräsentiert wird.“

Wer keines der limitierten Tickets für den Abschiedsflug ergattert, hat bis Anfang November die Möglichkeit, die letzten Boeing 757-300 in Deutschland noch im Regelflugbetrieb zu erleben. Nach aktuellen Planungen sind bei Condor bis Ende Oktober sechs B757 im Einsatz und verbinden Düsseldorf und Frankfurt mit beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca, Hurghada, Fuerteventura oder Gran Canaria. Als letzte Linienflüge sind aktuell die Strecken Frankfurt-Antalya-Frankfurt sowie München-Antalya-München von 27. bis 31. Oktober 2025 vorgesehen. Zusätzlich ist für die Flüge Düsseldorf-Palma-Düsseldorf am 29. Oktober 2025 sowie Frankfurt-Hurghada-Frankfurt am 02. November 2025 eine B757 eingeplant.

(red / DE)