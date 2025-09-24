Johannes Vogel neuer Personalchef bei Eurowings

Johannes Vogel (43) geht bei der Lufthansa Group an Bord und übernimmt ab 1. Dezember 2025 die Leitung des Bereichs Personal und Recht bei Eurowings in Köln. Vogel folgt auf Anja Ratsch, die nach Frankfurt wechselt und künftig eine leitende Funktion im Personalressort des Mutterkonzerns Lufthansa Group mit ihren mehr als 100.000 Beschäftigten übernehmen wird.

„Wir freuen uns sehr, mit Johannes Vogel einen profilierten Entscheider für Eurowings gewonnen zu haben“, sagt Kai Duve, Geschäftsführer Personal, Finanzen und IT bei Eurowings. „Ein junges, ambitioniertes Team wie Eurowings braucht ein modernes und vorausschauendes Personalmanagement, das intern wie extern auf dem Arbeitsmarkt überzeugen kann. Ich bin sicher, dass Johannes diese Herausforderung mit frischem Blick und hoher Kompetenz meistern wird.“

Vogel gilt in Politik und Wirtschaft als versierter Manager. Er war nicht nur langjähriger Bundestagsabgeordneter und FDP-Vize, sondern sammelte schon in jungen Jahren Management-Erfahrung im Personalbereich: Bereits mit 32 Jahren wurde er Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), wo er im Auftrag von Vorstandschef Frank-Jürgen Weise die Reorganisation der Internationalen Abteilung verantwortete. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal leitete er zudem eine Organisation mit rund 400 Beschäftigten.

Eurowings ist mit rund 5.500 Mitarbeitern Marktführerin an deutschen Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Europaverkehr abseits der großen Lufthansa Drehkreuze, betreibt inzwischen mehr als 100 Flugzeuge, 13 Standorte in ganz Europa und hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich zur Profit-Säule der Lufthansa Group entwickelt. Die Airline aus Köln erwartet für das Geschäftsjahr 2025 zum dritten Mal in Folge einen dreistelligen Millionengewinn.

(red / EW / LH Group)