Eurowings nimmt neue Langstreckverbindung ab Berlin auf

Mit Abu Dhabi steht ab sofort ein neues attraktives Langstreckenziel im Flugplan ab BER. Eurowings fliegt die Metropole am Persischen Golf im Winterflugplan 2025/2026 dreimal wöchentlich, jeweils montags, mittwochs und samstags, an. Die Flugzeuge starten am BER um 22.25 Uhr und landen planmäßig um 07.40 Uhr Ortszeit am Folgetag in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der Gegenrichtung heben die Flieger jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 11.10 Uhr ab und landen um 15.10 Uhr am BER. Die Flugzeit beträgt rund sechs bis sieben Stunden, je nach Reiserichtung. Die neue Verbindung öffnet Geschäftsreisenden und Touristen direkten und bequemen Zugang zu einer der dynamischsten Metropolen der Vereinigten Arabischen Emirate.

Gleichzeitig baut Eurowings ihre Verbindung nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ebenfalls deutlich aus. Reisende können dabei zwischen zwei Zielflughäfen wählen. Die Airline fliegt den zentral gelegenen Dubai International Airport (DXB) in diesem Winter täglich an, während der Dubai World Central Airport (DWC) ab sofort viermal pro Woche, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags, bedient wird. Zusätzlich fliegt Eurowings zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, nach Dschidda in Saudi-Arabien.

Weitere Winterziele ab BER mit Eurowings

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, wächst der Wunsch nach Sonne oder Schnee. Eurowings hat für beide Urlaubswünsche ein neues Flugangebot. Ab dem 09. November fliegt die Airline Sonnenliebhaber und Wasserenthusiasten einmal pro Woche, am Sonntag, nach Marsa Alam in Ägypten. Schnee- und Wintersportbegeisterte können sich auf Kittilä in Finnland freuen. Zwischen dem 31. Januar und 21. März 2026 steht das Ziel im Norden Europas einmal pro Woche, jeden Samstag, im Flugplan ab BER.

(red / Berliner Flughäfen)