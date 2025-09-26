Airbus von Eurowings musste wegen Triebwerksproblemen in Salzburg rücklanden

Technische Probleme verzögerten den Start in den Urlaub. Nach Warteschleifen kehrte der Airbus zum Flughafen Salzburg zurück.

Unter der Flugnummer EW 4382 war der Airbus A320, 9H-EUP, der maltesischen Lufthansa-Tochter Eurowings Malta am 24. September für den Urlaubsflug von Salzburg nach Kos vorgesehen. Um 06:38 Uhr Lokalzeit hob die Maschine Richtung Norden ab, doch wegen Triebwerksproblemen stoppten die Piloten den Steigflug schon in einer Höhe von knapp 6.000 Fuß, was etwa 1.800 Metern entspricht. Etwas mehr als eine Viertelstunde flog die Maschine Warteschleifen. In dieser Zeit arbeiteten die Piloten die entsprechenden Checklisten ab.

Um 06:56 Uhr begannen sie während der letzten Warteschleife mit dem Sinkflug und positionierten den A320 für den Anflug auf die Piste 15. Um 07:03 Uhr landete die Maschine wieder in Salzburg und die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen.

Erst nach mehr als 24 Stunden konnte die 9H-EUP wieder in den Betrieb zurückkehren.

Text & Foto: Patrick Huber