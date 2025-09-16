Schlägerei auf Flug von Tel Aviv nach Bukarest

An Bord eines Fluges von Israel nach Rumänien kam es zu einer Massenschlägerei.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls liegen noch im Dunkeln. Fest steht nur, dass es während eines Nachtfluges der Fluggesellschaft HelloJets von Tel Aviv nach Bukarest an Bord zu einer Massenschlägerei kam, an der rund 30 Passagiere beteiligt gewesen sein sollen.

Laut rumänischen Medienberichten dürfte es sich um einen "religiösen Konflikt" gehandelt haben, während die Staatsanwaltschaft Bukarest von einem "spontanen Konflikt zwischen israelischen Staatsbürgern" sprach. In der Vergangenheit war es im Rahmen von Flugreisen immer wieder zu Konflikten zwischen streng religiösen (Haredim) und säkularen Juden gekommen.

(red HT)