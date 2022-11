Schwerer Vorwurf: AUA-Flugbegleiter schenkten betrunkenen "unruly Pax" zusätzlichen Alkohol aus

Ein fragwürdiges Verhalten legten AUA-Flugbegleiter auf Flug OS 118 am 13. November an den Tag.

Unter den Passagieren des Fluges OS 118 von München nach Wien befanden sich am 13. November 2022 laut Zeugenaussagen auch drei offensichtlich betrunkene Passagiere. Wie andere Reisende berichten, seien die drei Männer bereits beim Einsteigen stark alkoholisiert gewesen, hätten während des Fluges herumgeschrien und gegrölt. "Die Situation war sehr unangenehm, vor allem für Familien mit Kindern, die sich ebenfalls an Bord befanden", so ein Zeuge gegenüber "Austrian Wings".

Doch anstatt die drei betrunkenen "unruly Pax" noch vor dem Start des Flugzeuges zu verweisen, servierten ihnen die Flugbegleiter auf Bestellung während des Fluges noch zusätzlichen Alkohol, was nicht zur Verbesserung des Benehmens der drei - so wird es geschildert - "sturzbetrunkenen" Reisenden beigetragen habe.

Auf Beschwerden anderer Passagiere habe das AUA-Bordpersonal nicht reagiert.

(red)