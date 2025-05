Unruly Pax zwingt EasyJet-Maschine zur Landung

Von Dalaman nach Manchester sollte Flug EZY 2148 am vergangenen Samstag fliegen. Doch weil ein Passagier an Bord randalierte, entschieden sich die Piloten zur Sicherheitslandung auf dem deutschen Flughafen Frankfurt. Üblicherweise wird der Randalierer in einem solchen Fall ausgeladen, der Polizei übergeben und die Maschine kann ihren Flug fortsetzen. Doch nicht so in diesem Fall.

Wegen des deutschen Bürokratie-Irrsinns samt Nachtflugverbot in Frankfurt durfte der EasyJet-Flieger nicht wieder abheben, und weil auch noch sämtliche Hotels ausgebucht waren, mussten alle Passagiere des betroffenen Fluges die Nacht im Terminal des Flughafens verbringen.

Erst am nächsten Vormittag konnte die Maschine ihren Flug nach Manchester fortsetzen.

(red)