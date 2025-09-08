Terror der radikalen muslimischen Huthis: Luftangriff auf Israel

Die Drohne wurde von einem von radikalen muslimischen Huthi-Terroristen kontrollierten Teil des Jemen abgefeuert und schlug auf dem Ramon Airport bei Eilat in Israel ein. Eine Person am Boden wurden leicht verletzt, ansonsten entstand lediglich Sachschaden.
Seit dem tatsächlich versuchten Völkermord der radikalen muslimischen Terrororganisation Hamas an Israelis am 7. Oktober 2023 kämpft Israel an acht Fronten einen Verteidigungskrieg. Gleichzeitig explodiert der nach Europa importierte islamische Antisemitismus vielerorts und Teile der politisch Linken lassen sich von den Islamisten als "nützliche Idioten" instrumentalisieren.
(red)