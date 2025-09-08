Terror der radikalen muslimischen Huthis: Luftangriff auf Israel

Der Terror radikaler Islamisten gegen Israel reißt nicht ab. Während in Europa linke und muslimische Antisemiten auf Demonstrationen ihre Hassparolen gegen Israel skandieren und die Lüge vom angeblichen "israelischen Völkermord in Gaza" ungestraft verbreiten können, steht Israel tagtäglich unter dem Raketenbeschuss von Islamisten. Am gestrigen Sonntag schlug eine aus dem Jemen abgefeuerte Drohne auf einem zivilen israelischen Flughafen ein.