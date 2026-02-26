USA stationieren Kampfflugzeuge in Israel

Ein US-Militärschlag gegen das Islamisten-Regime in der Islamischen Republik Teheran wird immer wahrscheinlicher.

Das menschenverachtende Islamisten-Regime in Teheran arbeitet seit Jahren an einem Atomwaffenprogramm. Atomwaffen in der Hand der Islamischen Republik Iran, die seit Jahrzehnten Menschenrechte missachtet, die Auslöschung Israels fordert und internationalen Terrorismus unterstützt (sogar im Fall des Bombenanschlags auf Pan Am 103 über Lockerbie führten Spuren in die Islamische Republik Iran) wäre eine Gefahr für die gesamte Region im Nahen Osten und für Europa. Bereits seit Wochen ziehen die USA militärische Kräfte in der Region zusammen, verlegten auch Flugzeugträger.

Jetzt stationierten die USA zusätzlich F-22 Raptor Kampfjets in Israel.Es soll sich um 12 Flugzeuge handeln, die zuvor in Großbritannien stationiert waren.

(red)