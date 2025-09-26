Tipp: Eurofighter über Wiener Neustadt

Am Samstag, den 27. September 2025, findet in Wiener Neustadt der "Tag der Leutnante" statt. Erwartet werden auch zwei Eurofighter.

In einem Festakt auf dem Maria-​Theresien-Platz in Wiener Neustadt werden am Samstag, dem 27. September 2025, in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der obersten Führung des Bundesheeres die neuen Berufs- und Milizoffiziere in die Truppe übernommen. Die Veranstaltung ist bekannt als "Tag der Leutnante".

Zur Eröffnung der Feierlichkeiten ist als "Gruß der Luftstreikräfte" auf der Überflug einer Rotte Eurofighter geplant.

Das Programm im Detail:

12.35 Uhr: Einmarsch der Ehrenformation

13.00 Uhr: Meldung an den Bundespräsidenten

Bundeshymne

Abschreiten der Front

Ansprache des Kommandanten der Theresianischen Militärakademie

Worte der Geistlichkeit

Ansprache des Chefs des Generalstabes

Ansprache der Bundesministerin für Landesverteidigung

Ansprache des Bundespräsidenten und Übergabe Offizierssäbel an den Jahrgangsersten

Ableisten des Treuegelöbnisses

Meldung der Beendigung des Festaktes und Ausmarsch der Ehrenformation

Persönliche Vorstellung der Leutnante an den Herrn Bundespräsidenten

10.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Waffen- und Gerätschau in der Begegnungszone

(red / ÖBH / MilAk)