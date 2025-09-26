Tipp: Eurofighter über Wiener Neustadt

In einem Festakt auf dem Maria-Theresien-Platz in Wiener Neustadt werden am Samstag, dem 27. September 2025, in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der obersten Führung des Bundesheeres die neuen Berufs- und Milizoffiziere in die Truppe übernommen. Die Veranstaltung ist bekannt als "Tag der Leutnante".
Zur Eröffnung der Feierlichkeiten ist als "Gruß der Luftstreikräfte" auf der Überflug einer Rotte Eurofighter geplant.
Das Programm im Detail:
12.35 Uhr: Einmarsch der Ehrenformation
13.00 Uhr: Meldung an den Bundespräsidenten
- Bundeshymne
- Abschreiten der Front
- Ansprache des Kommandanten der Theresianischen Militärakademie
- Worte der Geistlichkeit
- Ansprache des Chefs des Generalstabes
- Ansprache der Bundesministerin für Landesverteidigung
- Ansprache des Bundespräsidenten und Übergabe Offizierssäbel an den Jahrgangsersten
- Ableisten des Treuegelöbnisses
- Meldung der Beendigung des Festaktes und Ausmarsch der Ehrenformation
- Persönliche Vorstellung der Leutnante an den Herrn Bundespräsidenten
10.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Waffen- und Gerätschau in der Begegnungszone
(red / ÖBH / MilAk)