Neue Travel Kits in der Economy bei Air Astana haben Sammlerwert

Air Astana bringt ab November 2025 auf allen internationalen Flügen, die über drei Stunden dauern, eine neue Kollektion von Travel Kits in die Economy Class, die Komfort, kulturelle Identität und Umweltbewusstsein miteinander verbindet.

In Zusammenarbeit mit Künstlern aus Kasachstan sind 14 einzigartige Designs für die kleinen Taschen entstanden, die die Vielfalt des Landes widerspiegeln. Inspiriert von der Natur, den Traditionen, dem Brauchtum und Kindheitserinnerungen trägt jedes Modell eine persönliche Note der Künstler, zu denen Indira Badam, Aigerim Karibaeva, Anar Abzhanova, Saule Suleimenova und Marat Bekey zählen. Diese Kunstwerke begleiten nun täglich zahlreiche Passagiere auf ihren Reisen und teilen die Kultur Kasachstans mit der Welt.

Die neuen Travel Kits gibt es in zwei Ausführungen: im Querformat auf Flügen ab Kasachstan sowie im Hochformat auf Reisen in entgegengesetzter Richtung. Fluggäste haben so die Möglichkeit, die unterschiedlichen Formen und Designs zu sammeln.

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Nachhaltigkeit. Das Material der Travel Kits besteht aus recyceltem PET. Im Inneren befinden sich eine Zahnbürste aus Bambus, ein Stift aus Kraftpapier sowie eine Augenmaske und Socken aus recycelten Fasern. Auf Flügen ab Kasachstan ist ebenfalls ein aufblasbares Nackenkissen enthalten.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

(red GT / Air Astana)