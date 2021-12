Heute vor 30 Jahren: Das Ende der legendären Pan Am

Pan Am - dieser klingende Name stand über sechs Jahrzehnte lang als Synonym für Fortschritt und Innovation in der Luftfahrt. Für Pioniergeist, Qualität und ein wirklich weltumspannendes Streckennetz. Pan Am war nicht nur eine Fluglinie, sondern eine Institution in der Luftfahrt. Am 4. Dezember 1991 - also auf den Tag genau heute vor 30 Jahren - kam das Aus für dieses traditionsreiche Unternehmen.

1927 von Juan T. Trippe gegründet, wuchs Pan Am in den Folgejahren zu einer der bekanntesten und zeitweise erfolgreichsten Fluggesellschaften der Welt heran. Zahlreiche Innovationen, die noch heute integraler Bestandteil der Luftfahrt sind, wurden von Pan Am eingeführt. So war Pan Am etwa auch für den legendären Jumbo der Erstkunde - die 747 der Airline konnten regelmäßig auf dem Flughafen Wien bestaunt werden.

Doch nach vielen erfolgreichen Jahren geriet Pan Am in den 1980ern Jahren in finanzielle Schräglage, der bis heute nicht vollständig aufgeklärte Anschlag von Lockerbie 1988 war ein weiterer herber Rückschlag für die Airline. Der Golfkrieg 1991 führte schließlich zu einem erneuten Rückgang bei den sich gerade erst erholenden Passagierzahlen. Am 4. Dezember 1991 musste Pan Am nach 64 Jahren den Betrieb einstellen.

Ab 1996 gab es mehrere Versuche von Unternehmen, Fluglinien in den Farben der alten Pan Am operieren zu lassen und an die große Tradition anzuknüpfen. Sie alle sind gescheitert. Zuletzt musste die Boston Maine Airways, die mit zwei ex United Airlines 727-200 Flüge unter der Bezeichnung „Pan Am Clipper Connecition“ angeboten hatte, am 29. Dezember 2008 den Flugbetrieb einstellen. Im Spätsommer 2010 kündigte ein weiteres Unternehmen an, dass Pan Am „noch in diesem Jahr“ werde. Die Homepage dieser "neuen Pan Am", die niemals abgehoben ist, findet sich noch heute im Internet.

