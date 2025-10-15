Flughafen Zürich meldet 3,4 Prozent Wachstum im September

Im September 2025 sind 3.047.028 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3,4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im September 2025 bei 2.201.675. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27,6%, was 840.224 Passagieren entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6% auf insgesamt 24.401 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 142,4 Fluggästen 0,7% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0,5 Prozentpunkte auf 83,1% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 34.764 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 2,0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

(red HDG / ZRH)