Flughafen Zürich: Messflüge 2026

Am Flughafen Zürich finden auch in diesem Jahr periodische Messflüge für die Überprüfung der Navigationsanlagen statt. Neben den jährlich durchgeführten Messflügen im Frühling und Spätsommer sind dieses Jahr zusätzliche Flüge notwendig.

Zwischen dem 9. und 17. März 2026 sowie falls notwendig am 1. und 2. April 2026 werden zur Überprüfung der Instrumentenlandesysteme (ILS) und der Drehfunkfeuer (VOR/DME) reguläre Messflüge durchgeführt. Diese finden am Nachmittag sowie in der Nacht, nach Beendigung des ordentlichen Flugbetriebes, bis spätestens um zwei Uhr morgens statt.

Für die Überprüfung der Instrumentenlandesysteme sind Anflüge seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugweges erforderlich. Deshalb erfolgen die Messflüge teilweise auch abseits der gewohnten Anflugrouten. Der Empfang der Drehfunkfeuer muss auch aus größeren Distanzen getestet werden. Aus diesem Grund werden Gebiete weit außerhalb des Flughafenbereichs überflogen. Die vom Flugzeug empfangenen Signale der entsprechenden Navigationsanlagen werden aufgezeichnet und ausgewertet. Die nächsten regulären Messflüge am Flughafen Zürich sind für den Spätsommer 2026 vorgesehen.

Zusätzliche Messflüge zwischen April und Juni

Aufgrund von internationalen Vorgaben muss zudem in der Woche vom 27. April bis 1. Mai 2026 das Nordanflugverfahren auf der Piste 16 validiert werden. Diese Flüge werden jeweils nachmittags durchgeführt.

Als Teil des Instrumentenlandesystems für die Piste 28 wird diesen Frühling außerdem der Gleitwegsender ersetzt. Damit der neue Sender dem Betrieb übergeben werden kann, muss er umfassend getestet und geprüft werden. Die dafür notwendigen Messflüge finden zwischen dem 8. und 19. Juni 2026 sowohl nachmittags als auch nachts bis spätestens zwei Uhr statt.

Für alle Messflüge wird ein zweimotoriges Propellerflugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 eingesetzt. Die Maschine ist mit modernsten Navigationshilfsmitteln und einem hochpräzisen Flugvermessungsgerät ausgerüstet. Verantwortlich für die Planung und Durchführung der Flüge ist die Flugsicherung Skyguide.

