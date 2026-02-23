Nächtliche Bau- und Unterhaltsarbeiten am Flughafen Zürich

Am Flughafen Zürich finden regelmäßig Bau- und Unterhaltsarbeiten statt. Aufgrund des laufenden Flugbetriebs müssen auch 2026 gewisse Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. Die Flughafen Zürich AG ist bestrebt, Lärmemissionen möglichst gering zu halten, und bittet um Verständnis für allfällige Unannehmlichkeiten.

Pisten, Rollwege und Vorfeldflächen am Flughafen Zürich sind hohen Belastungen ausgesetzt. Dies führt zu Abnutzung und Schäden an den Betriebsflächen, die mittels Bau- und Unterhaltsarbeiten behoben werden müssen. Einzelne Arbeiten müssen dabei in der Nacht ausgeführt werden, um den Flugbetrieb nicht übermäßiig zu beeinträchtigen.

Instandhaltung Flugbetriebsflächen

Zwischen April und Oktober 2026 werden wie jedes Jahr auf dem gesamten Flughafenareal diverse Flugbetriebsflächen saniert. Dabei müssen teils Belags- und Betonflächen herausgespitzt werden, was zu Lärmemissionen führt.

Zudem wird ein Teil des Fugenvergusses auf der Piste 16/34 erneuert, um die Oberflächenversiegelung zu erhalten und Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Diese Arbeiten erfolgen zwischen März und August während der nächtlichen Betriebspausen, es ist nicht mit grösseren Lärmemissionen zu rechnen.

Optimierung Abwassertrennung

Am Pumpwerk Delta, westlich der Schallschutzhalle, werden technische Anpassungen vorgenommen, um die Abwassertrennung zu optimieren. Dafür sind auch lärmintensive Spundwandarbeiten erforderlich, die vereinzelt während der Nacht eingebracht und nach Erstellung des Abtrennbauwerks wieder zurückgezogen werden müssen. Diese Nachtarbeiten sind dann erforderlich, wenn die Spundwände in die Nähe der Piste 16/34 zu liegen kommen und die Bauarbeiten aus betrieblichen Gründen nicht tagsüber ausgeführt werden können. Aktuell wird mit rund 15 Nächten für das Einbringen und 15 Nächten für das Entfernen gerechnet. Die Arbeiten beginnen im April und werden voraussichtlich im Oktober dieses Jahres abgeschlossen.

Diverse Vorfeldarbeiten

Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Dock A werden während des gesamten Jahres auf dem Vorfeld bei den Hotel-Standplätzen, nördlich des bestehenden Docks A, und beim Taxiway Echo, westlich des Airside Centers, diverse Bauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten finden am Tag und in der Nacht statt. Dabei sind auch lärmintensive Spundwandarbeiten erforderlich, welche ebenfalls teilweise in der Nacht zurückgezogen werden müssen. Derzeit wird mit rund 20 Nächten für das Entfernen gerechnet. Nachtarbeiten sind immer dann erforderlich, wenn Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zu den Flugbetriebsflächen durchgeführt werden müssen und diese aus betrieblichen sowie sicherheitsrelevanten Gründen nicht tagsüber ausgeführt werden können.

(red CKG / ZRH)