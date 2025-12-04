Berlin: Eurowings baut Angebot am BER deutlich aus

Eurowings erweitert ihr Angebot am Flughafen Berlin Brandenburg im Sommerflugplan 2026 deutlich. Die Lufthansa-Tochter baut ihr Streckennetz um drei attraktive Hauptstadtverbindungen nach London, Lissabon und Sarajevo aus und nimmt mit Olbia, Neapel und Kavala drei neue Feriendestinationen ins Programm. Nach Sarajevo und Kavala entstehen damit erstmals Nonstop-Verbindungen vom BER. Zusätzlich erhöht die Airline die Frequenzen zu beliebten Zielen wie Palma de Mallorca, Stockholm, Zürich, Split, Bilbao, Faro, Helsinki, Göteborg und Larnaka. Mit insgesamt 43 Zielen in 20 Ländern bietet der Eurowings-Sommerflugplan 2026 für den BER mehr Auswahl und Sitzplatzangebot als jemals zuvor.

Auch die am BER stationierte Flotte wächst weiter. Mit zwei zusätzlichen Flugzeugen erweitert Eurowings ihre Basis auf insgesamt neun Maschinen. Damit schafft die Airline die Grundlage für ein erweitertes Streckennetz und höhere Flugfrequenzen in der kommenden Saison.

„Wir freuen uns über den deutlichen Ausbau des Angebots von Eurowings am BER. Mit zwei zusätzlich stationierten Flugzeugen bekräftigt Eurowings ihr klares Bekenntnis zur Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Dieser Schritt unterstreicht die Attraktivität des Standorts und unsere enge strategische Partnerschaft mit der Airline“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

„Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen helfen uns dabei, unser Angebot für Flüge ins europäische Ausland zu stabilisieren und teilweise auszubauen. Das zeigt sich insbesondere in Berlin. Mit unseren neuen Verbindungen nach London, Lissabon und Sarajevo sowie weiteren attraktiven Zielen stärken wir unsere Präsenz in der Hauptstadt. Wir investieren bewusst in den Standort BER, weil wir das Potenzial der Region sehen und den Menschen in Berlin und Brandenburg ein noch vielfältigeres europäisches Netzwerk bieten wollen“, so Jens Bischof, CEO von Eurowings.

Der Sommerflugplan 2026 in der Übersicht

Neue Hauptstadtverbindungen

London Heathrow (Großbritannien), ab 29.03.2026, bis zu 12-mal pro Woche

Lissabon (Portugal), ab 29.03.2026, bis zu 3-mal pro Woche

Sarajevo (Bosnien und Herzegowina), ab 27.06.2026, bis zu 2-mal pro Woche

Neue Feriendestinationen

Olbia (Italien), ab 28.06.2026, bis zu 2-mal pro Woche

Neapel (Italien), ab 07.04.2026, bis zu 2-mal pro Woche

Kavala (Griechenland), ab 12.07.2026, bis zu 2-mal pro Woche

Frequenzerhöhungen

Mallorca (Balearen, Spanien), plus sechs Frequenzen pro Woche

Stockholm (Schweden), plus fünf Frequenzen pro Woche

Zürich (Schweiz) und Split (Kroatien), je plus zwei Frequenzen pro Woche

Bilbao (Spanien), Faro (Portugal), Göteborg (Schweden), Helsinki (Finnland), Larnaka (Zypern), je plus eine Frequenz pro Woche

(red / Berliner Flughäfen / EW)