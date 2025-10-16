"Zu hohe Kosten": Ryanair streicht Angebot ab Deutschland weiter zusammen

Der Standort Deutschland mache "wirtschaftlich keinen Sinn mehr", moniert der irische Billigcarrier. Einmal mehr kritisiert er unter anderem die hohe Luftverkehrssteuer in Deutschland, die der Wirtschaft schade.

Eine Kürzung ihres Angebotes für den Winterflugplan 2025/26 in Deutschland hatte Ryanair bereits länger bekannt gegeben, doch jetzt verlautbarte das Unternehmen, weitere 10 Prozent des Sitzplatzangebotes zu streichen.

Laut Marketing-Chef Dara Brady werde der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehende Billigflieger in Deutschland 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem Programm nehmen.

Insgesamt werde Ryanair im Winter 2025/26 damit etwa 7 Millionen TIckets ab Deutschland anbieten.

Von den Streichungen betroffen sind die neun deutschen Flughäfen Memmingen, Berlin, Baden-Baden, Köln/Bonn, Hahn (von Ryanair als Frankfurt-Hahn vermarktet), Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen. Dortmund, Dresden und Leipzig.

Auch in Österreich streicht Ryanair, wir berichteten, sein Flugangebot im Winter aufgrund zu hoher Standortkosten massiv zusammen.

(red)