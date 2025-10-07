Ryanair-Flüge ab Linz für den Sommer 2026 bereits buchbar

Alicante wird von Ryanair bereits seit März 2025 sowie den gesamten Winter angeflogen und aufgrund der großen Beliebtheit auch in der kommenden Sommersaison wieder am Programm stehen.

Die lebendige Stadt an der Costa Blanca wird im Sommer 2026 2x wöchentlich (Mo, Fr) angeboten. Alicante, bekannt für seine malerischen Sandstrände, erweist sich als ideale Badedestination und bietet zudem eine perfekte Mischung aus traditionellem Charme und einer Menge Kultur. Es ist nicht nur ein guter Startpunkt für einen entspannten Städte- und Badeurlaub, sondern auch Ausgangspunkt für einen Trip durch die Provinz Valencia, welche für ihre Weinberge, Orangenhaine und malerischen Küstenorte bekannt ist. Eines ist gewiss! Alicante bietet einen unvergesslichen Sonnenurlaub mit viel Spaß, Kultur und Sightseeing.

Montag

Linz - Alicante: 11:45 – 14:25 h

Alicante - Linz: 08:45 – 11:20 h

Freitag

Linz - Alicante: 21:40 – 00:20 h

Alicante - Linz: 18:40 – 21:15 h

*Bari ab 30.03.2026

Bari war heuer eines der beliebtesten Sommerziele ab Linz und wird deshalb von Ryanair auch im kommenden Sommer wieder angeboten.

Die italienische Hafenstadt im Süden Italiens, ist im Sommer 2026 ab Linz 2x wöchentlich (Mo, Fr) bequem mit Ryanair erreichbar. Berühmt für ihre einzigartige historische Altstadt, erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt, um das umliegende wunderschöne Apulien zu erkunden. Apulien lockt mit einer Vielzahl von historischen Stätten, zahlreichen Hügelorten mit weiß getünchten Häusern sowie kilometerlangen Küsten mit fantastischen Stränden. Auch die kulinarischen Genüsse kommen in dieser Region keinesfalls zu kurz, gilt doch die berühmte apulische Küche als wahre Gaumenfreude.

Montag

Linz - Bari: 18:30 h – 20:05 h

Bari - Linz: 16:25 h – 18: 05 h

Freitag

Linz - Bari: 11:50 h – 13:25 h

Bari - Linz: 09:45 h – 11:25 h

*London ab 30.03.2026

Bereits seit Herbst 2024 bietet Ryanair 2x wöchentlich Flüge nach London an.

Die britische Metropole wird auch im Sommer 2026 wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) angeflogen. London ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, bietet sie doch eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Shopping und Sightseeing. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, wie der Buckingham Palace, der Tower of London und der Big Ben lassen so manches Herz höherschlagen. Aber auch die unzähligen Parks und Märkte in den verschiedenartigen Stadtteilen laden zum Verweilen und Staunen ein. Darüber hinaus hat England noch einiges mehr zu bieten. Dazu zählt gewiss das berühmte Naturparadies Cornwall mit den vielen malerischen Küstenorten und vieles mehr.

Montag

Linz - Stansted: 10:00 h – 11:00 h

Stansted - Linz: 06:40 h – 09:35 h

Freitag

Linz - Stansted: 16:50 h – 17:50 h

Stansted - Linz: 13:30 h – 16:25 h

(red / LNZ)