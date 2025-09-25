Ryanair fliegt künftig drei europäische Ziele ab Saarbrücken an

Für kommenden Sommer hat die Airline Ryanair zwei Urlaubsziele in Italien und eines in Spanien in ihr Flugangebot ab Saarbrücken aufgenommen. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

Im Sommerflugplan (März – Oktober 2026) wird Ryanair folgende drei Ziele – jeweils zweimal pro Woche – ab dem Flughafen Saarbrücken anfliegen:

Trapani auf der italienischen Urlaubsinsel Sizilien,

Lamezia Terme in der südwestitalienischen Region Kalabrien und

Alicante an Spaniens beliebter Costa Blanca.

Der Start des Flugangebots erfolgt rechtzeitig zu Beginn der saarländischen Osterferien. Die Flüge können ab morgen über die Website der Airline unter www.ryanair.de gebucht werden.

Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken: „Ich freue mich, dass wir mit Ryanair eine weitere internationale Airline von den Stärken des Flughafens und der Region überzeugen konnten. Mit den neuen Zielen erweitert sich das Flugangebot für unsere Passagiere qualitativ und quantitativ deutlich. Ich gehe davon aus, dass unsere Fluggäste dieses Angebot sehr gut annehmen und viele die Gelegenheit nutzen werden, die neuen Urlaubsregionen kennen zu lernen.“

