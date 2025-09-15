Nach Wizz Air könnte sich auch Ryanair aus Wien zurückziehen

Der ungarische Billigflieger gab kürzlich die Schließung seiner Station auf dem Flughafen Wien bekannt. Am Flughafen schrillten alle Alarmglocken. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" könnte auch Ryanair sein Angebot deutlich reduzieren.

Am 10. September verlautbarte Wizz Air, seine Basis in Wien zu schließen. Der Low Coster aus Ungarn verlagert seine Aktivitäten in die benachbarte Slowakei, eröffnete dort eine neue Basis. Als Begründung nannte der Billigflieger die hohen Kosten am Standort in Wien. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, sorgte die Entscheidung für "Alarmstufe Rot" beim Management am Vienna International Airport.

Nun könnte den beiden Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner die nächste Hiobsbotschaft ins Haus stehen. Wie die Journalistin Melanie Klug aktuell in der "PRESSE" schreibt, überlege auch Ryanair, ihr Flugangebot ab Wien zumindest deutlich zu reduzieren.

Ryanair selbst wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren, verwies aber auf eine Pressekonferenz kommenden Mittwoch.

